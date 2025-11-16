Edit Profile
    'রাজপুত্রকে রক্ষা...,' বিহারের ফলে ‘বিস্মিত’ চিদাম্বরম, রাহুলের 'পরাজয়' তোপ বিজেপির

    পি চিদম্বরমের এই বক্তব্য সামনে আসতেই কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি।

    Published on: Nov 16, 2025 10:00 PM IST
    By Sahara Islam
    'রাজপুত্রকে রক্ষা করতে ফের জনসাধারণকে দোষারোপ করছে কংগ্রেস।' বিহার বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরমকে তীব্র আক্রমণ করল বিজেপি। এনডিএ-র ঝুলিতে ২০০-র বেশি আসন। কোনও রকমে ‘শূন্য’ হতে হতে বেঁচেছে কংগ্রেস। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির কারণ কী? কেন খারাপ ফল করল মহাগঠবন্ধন? এই নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। তারই মধ্যে বিহার বিধানসভার ফল নিয়ে মুখ খোলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম।

    চিদাম্বরমকে তীব্র আক্রমণ করল বিজেপি (HT_PRINT)
    চিদাম্বরমকে তীব্র আক্রমণ করল বিজেপি (HT_PRINT)

    কী লিখেছিলেন কংগ্রেস নেতা?

    ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের 'ভোটদানই দায়িত্বের শেষ নয়' শীর্ষক কলামে, বিহার ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন পি চিদাম্বরম। তিনি লিখেছেন, বিহারের নাগরিকদের ফলাফল মেনে নেওয়া উচিত। তবে তাদের এটিও পরীক্ষা করা দরকার যে কেন রাজ্য এখনও গভীর কাঠামোগত সংকটের মুখোমুখি। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বলেন, বিহারের মানুষ 'লালু প্রসাদ যাদবের সরকারের ১৫ বছরের কথা মনে রেখেছে' এবং নীতিশ কুমারের দীর্ঘ শাসনের কথাও মনে রেখেছে। কিন্তু 'ব্যাপক বেকারত্ব, কাজের জন্য কোটি কোটি মানুষের অভিবাসন, দারিদ্র্যতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার করুণ অবস্থা এবং নিষেধাজ্ঞার ব্যর্থতা' সত্ত্বেও তারা পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেয়নি। চিদাম্বরম যুক্তি দিয়েছেন যে এই পরিস্থিতিতে, 'মানুষ কেন এভাবে ভোট দিয়েছে তার কোনও ব্যাখ্যা নেই।' তিনি বলেন, বিহারের ভোটারদের 'চম্পারণ যুগের চেতনা পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে' এবং অযোগ্য শিক্ষক, জরাজীর্ণ স্কুল, প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষার ফলাফলে হেরফের এবং চাকরির দীর্ঘস্থায়ী অভাবকে মেনে নিতে অস্বীকার জানাতে হবে।

    বিজেপির কড়া প্রতিক্রিয়া

    পি চিদম্বরমের এই বক্তব্য সামনে আসতেই কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। রবিবার এক্স বার্তায় বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা লিখেছেন, 'আত্মসমালোচনা করার পরিবর্তে, তার রাজপুত্রকে রক্ষার জন্য কংগ্রেস আবারও জনসাধারণকে দোষারোপ করছে।' ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে চিদাম্বরমের কলামের কথা উল্লেখ করে পুনাওয়ালা বলেন, 'পি. চিদাম্বরম লিখেছেন যে তাঁদের ক্ষমতায় আনা ভোটারদের দায়িত্ব। এই ব্যক্তিরা কতটা যোগ্য এবং বিভ্রান্ত? তিনি আরও বলেন, কংগ্রেসের অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর পুরনো অভ্যাস রয়েছে। বিজেপি নেতার কথায়, 'ইভিএমকে দোষ দিয়েছেন, এসআইআরকে দোষ দিয়েছেন, এখন বিহারের জনগণকে দোষ দিচ্ছেন। কিন্তু ৯৫ নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য রাহুলকে দোষ দেবেন না। রাহুল কোনও ভুল করতেই পারেন না, জনগণই ভুল! কংগ্রেস আবারও বিহারকে অসম্মান করেছে।'

    কিছুক্ষণ পরে, পুনাওয়ালা আরেকটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করেন। সেখানে একটি প্রতিবেদনের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন তিনি। ওই প্রতিবেদনে তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত এবং কংগ্রেসের থেকে তাঁর 'গ্রহণযোগ্যতা' এবং 'জনপ্রিয়তা' অনেক বেশি। এরপরেই পুনাওয়ালা লিখেছেন, 'সংসদে অধিবেশনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস চায় ইন্ডিয়া জোটের নেতা পরিবর্তন করতে-রাহুল গান্ধীর উপর তাঁদের কোনও আস্থা নেই। কংগ্রেস আর কখন জেগে উঠবে? ইভিএম এবং এসআইআরকে দোষ দেওয়া বন্ধ করুন। জনতাকে দোষ দেওয়া বন্ধ করুন (যেমন চিদাম্বরম করেছিলেন)। দোষ রাহুলের, যিনি ৯৫টি নির্বাচনে হেরেছেন। কংগ্রেস = ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের জন্য দায়বদ্ধতা।'

