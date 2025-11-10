'কীভাবে অনুমোদন দিয়েছেন?' বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে নমাজ পাঠ, মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাখ্যা দাবি BJPর

বেঙ্গালুরু কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ২-এ নমাজ পড়া ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। ইতিমধ্যে সেই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই আবহে কর্ণাটক বিজেপি ঘটনাটিকে ‘উচ্চ নিরাপত্তা জোনে অনুমতিহীন ধর্মীয় কার্যকলাপ’ বলে দাবি করে রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে।
রবিবার এক্স-এ একটি ছবি ও ভিডিও শেয়ার করে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র বিজয় প্রসাদ লেখেন, 'উচ্চ নিরাপত্তা জোনে নমাজ পড়ার জন্য কী ওই ব্যক্তিরা পূর্বানুমতি নিয়েছিলেন? যখন আরএসএস যথাযথ অনুমতি নিয়ে পাঠ সঞ্চালন করে, তখন সরকার আপত্তি জানায়-অথচ এই ঘটনায় তারা চুপ কেন? এটি কি নিরাপত্তার জন্য গুরুতর উদ্বেগের বিষয় নয়?' এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিজয় প্রসাদ বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ও আইটি মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়গের কাছে জানতে চাই তারা কী এই ঘটনার অনুমোদন দিয়েছেন? এমন একটি সংবেদনশীল জায়গায় এই কার্যকলাপের অনুমতি কীভাবে দেওয়া হল? কেন এই দ্বৈত মানদণ্ড?' তিনি অভিযোগ করেন, 'বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরের টার্মিনাল ২-এ কঠোর নিরাপত্তা থাকে। তবুও পুলিশ বা নিরাপত্তাকর্মীরা কাউকে বাধা দেয়নি। এটি প্রমাণ করে কংগ্রেস সরকার এক বিশেষ সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার রাজনীতি করছে।'
অন্যদিকে, কর্ণাটক সরকার বিজেপি নেতার উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেয়নি। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষও এখনও পর্যন্ত কোনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রোটোকল ও অনুমতির প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখার সম্ভাবনার কথা সূত্র মারফত জানা গেছে। ঘটনাটি যতই এগোচ্ছে, ততই কর্ণাটকের রাজনৈতিক অন্দরে নিরাপত্তা ঘিরে বিতর্ক আরও ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঘটনাটি এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেছিলেন, সরকার যে নির্দেশিকা জারি করেছে, যাতে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে জনসমক্ষে অনুষ্ঠান করার আগে অনুমতি নিতে বলা হয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে আরএসএসকে লক্ষ্য করে নয়। তিনি বলেন, 'আমরা কোথাও আরএসএসের নাম উল্লেখ করিনি। যে কোনও সংগঠনকে জনসমক্ষে কর্মসূচি করার আগে অনুমতি নিতে হবে। কেউ যদি ধরে নেয় এটা আরএসএস-এর বিরুদ্ধে, আমরা কী করব?'
প্রসঙ্গত, আরএসএসের শতবর্ষের কর্মসূচি ঠেকাতে সিদ্ধারামাইয়া সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কর্ণাটক হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘোষণা করে কোনও সরকারি প্রেক্ষাগৃহ, মাঠ ময়দান রাস্তা কোথাও আরএসএসকে কর্মসূচি করতে দেওয়া হবে না।
News/News/'কীভাবে অনুমোদন দিয়েছেন?' বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে নমাজ পাঠ, মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাখ্যা দাবি BJPর