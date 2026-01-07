বিবস্ত্র করে মারধর! কর্ণাটক পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ BJP নেত্রীর, চাপানউতর ...
এক বিজেপি মহিলা কর্মীকে আটকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র কর্ণাটকের হুব্বলি। পুলিশের বিরুদ্ধে ওই মহিলাকে মারধর এবং তাঁর পোশাক ছিঁড়ে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যে ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও ওই ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।
একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বাসের ভিতরে পুলিশকর্মীরা ওই মহিলাকে ঘিরে রয়েছেন। অভিযোগ, পুলিশ যখন তাঁকে আটক করার চেষ্টা করে, তখন তিনি বাধা দেন। তখনই পুলিশ তাঁর ওপর চড়াও হয়। এহেন পরিস্থিতিতে ধস্তাধস্তির সময় মহিলার পোশাক ছিঁড়ে যায় বলে দাবি করা হয়েছে। হুব্বলির পুলিশ কমিশনার শশী কুমার অবশ্য দাবি করেছেন, গ্রেফতারির সময়ে বিজেপির ওই কর্মী পুলিশ কর্মীদের হেনস্থা করেছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, কংগ্রেস কাউন্সিলর সুবর্ণা কাল্লাকুন্তলার করা এক অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই মহিলাকে ধরা হয়েছিল। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে সম্প্রতি কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে যে গোলমাল চলছিল, এই ঘটনার শিকড় সেখানেই। জানা গিয়েছে, ওই মহিলা আগে কংগ্রেস করতেন, কিন্তু সম্প্রতি তিনি পদ্ম-শিবিরে যোগ দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সরকারি আধিকারিকদের যোগসাজশে তালিকা থেকে ভোটারদের নাম বাদ দিয়েছেন। যদিও ওই মহিলা এই অভিযোগ মানতে চাননি। এই নিয়েই দু’পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়।
পুলিশ কমিশনার এন শশী কুমার জানিয়েছেন, 'একটি সমীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চালুক্য নগরে গিয়েছিল। সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে কিছু মতবিরোধ দেখা দেয়। তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয় এবং পরে গালিগালাজ ও হামলার ঘটনা ঘটে।' তিনি আরও বলেন, পুলিশের গাড়িতে তোলার সময় ওই মহিলা তার নিজের পোশাক খুলে ফেলেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের পুলিশ কর্মীরা, বিশেষ করে মহিলা পুলিশ কর্মীরা স্থানীয়দের সাহায্য নিয়ে তার জন্য পোশাক নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁকে তা পরতে বাধ্য করেছিল।' পুলিশ কমিশনার জানান, ওই মহিলার বিরুদ্ধে প্রায় নয়টি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে পাঁচটি গত বছর দায়ের করা হয়েছে। তবে হেফাজতে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দলের কর্মীরাই একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ ঠুকেছেন। গোটা এলাকায় চরম রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।