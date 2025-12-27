'যেখানে খুশি যা….', নির্যাতিতাকে 'হুমকি বিজেপি নেত্রীর ধর্ষক' স্বামীর

আমার কি হবে? কিছুই হবে না। যেখানে অভিযোগ করতে চান, সেটা করুন - বিজেপি কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে এমনই হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। মধ্যপ্রদেশে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত অশোক সিংয়ের একটি ভিডিয়ো (সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।
আমার কি হবে? কিছুই হবে না। যেখানে অভিযোগ করতে চান, সেটা করুন - বিজেপি কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে এমনই হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। সংবাদমাধ্যম লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার রামপুর বাঘেলানে খাকিতে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত অশোক সিংয়ের একটি ভিডিয়ো (সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ছুরি মুখে মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। ভাইরাল ভিডিয়োয় তাঁকে প্রকাশ্যে পুলিশকে গালিগালাজ করতে দেখা গিয়েছে।
নির্যাতিতা তাঁর অভিযোগপত্রে বলেছেন যে গত ছয় মাস ধরে নরকের শিকার হচ্ছেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে অভিযুক্ত অশোক সিং তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করেছিল। ছুরির মুখে তাঁকে ধর্ষণ করেছিল। ভিডিয়োও করেছিলেন। আর সেটি পরে ভাইরাল করে দেন। পরিবারকে খুনের হুমকি দিয়ে তাঁকে লাগাতার শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে থাকেন।
অভিযুক্ত অশোকের স্ত্রী নগর পঞ্চায়েতের বিজেপি কাউন্সিলর। বিষয়টি নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটোয়ারি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। জিতু বলেছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী, আপনি কি সরকার চালাচ্ছেন নাকি সার্কাস? এটি কী ধরর দৃশ্য যেখানে আপনার দলের নেতারা মেয়েদের সঙ্গে জঘন্য কাজ করেন এবং পুলিশ ছয় মাস ধরে কোনও পদক্ষেপ করছে না?’
অভিযুক্তকে উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডের কুলদীপ সেঙ্গারের সঙ্গে তুলনা করে কংগ্রেস নেতা বলেন, বিজেপির অনেক ধর্ষক গর্বের সঙ্গে দলের পোশাক পরিধান করে আছেন এবং দল তাঁদের সমর্থনে দাঁড়িয়েছে।
বিষয়টি নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রেমলাল কুরভে জানিয়েছেন, ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োর ভিত্তিতে ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের পর যে তথ্য উঠে আসবে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিএসপি মনোজ ত্রিবেদীকে তদন্তকারী অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।