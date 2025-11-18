Edit Profile
    যত শিক্ষিত মুসলমান, তত বড় জঙ্গি, বিস্ফোরক BJP মন্ত্রী, বললেন ‘সব মাদ্রাসা….’

    Published on: Nov 18, 2025 3:58 PM IST
    By Ayan Das
    বিতর্কিত মন্তব্য করলেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যমন্ত্রী রঘুরাজ সিং। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে নিশানা করেছিলেন এবং তাদের জঙ্গিদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে জঙ্গিদের আস্তানা হিসেবেও বর্ণনা করেন। মন্ত্রী বলেন, সব জঙ্গি মসজিদ ও মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাই দুটোই বন্ধ করে দিতে হবে। একজন মুসলিম যত বেশি শিক্ষিত, সে তত বড় জঙ্গি। বিজেপি নেতা তথা উত্তরপ্রদেশের প্রতিমন্ত্রী রঘুরাজ সিং মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন।

    যত শিক্ষিত মুসলমান, তত বড় জঙ্গি, বিস্ফোরক BJP মন্ত্রী। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)
    দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আজ পর্যন্ত ধরা পড়া সমস্ত জঙ্গিরা মাদ্রাসা বা মসজিদ থেকে। তাই অবিলম্বে মাদ্রাসা ও মসজিদ বন্ধ করতে হবে, যাতে সন্ত্রাসবাদ চূর্ণ হয়ে যায়। দিল্লি বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে দেশের কোনও ধর্মীয় নেতা প্রতিবাদ করেননি, যা প্রমাণ করে যে তারা এই লোকদের সহযোগী। মুসলমান যত বেশি শিক্ষিত, সন্ত্রাসী তত বেশি শিক্ষিত।’

    তিনি আরও বলেন, ‘ওসামা বিন লাদেন বিটেক-এমটেক করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলা চালিয়েছি। এরা শয়তানের বংশধর।’ তিনি দাবি করেছেন যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টিও তদন্ত করা উচিত। দেশে কোনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত নয়। অন্যরা যেমন পড়ে, তেমনই এই মানুষগুলোও পড়ে। কারণ তারা সংখ্যালঘুদের নামে নৃশংসতা, ধর্ষণ, ব্যভিচার করে। মসজিদে তালা লাগানো উচিত। মাদ্রাসাগুলো পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। কারণ এটা হিন্দুদের দেশ। এই অত্যাচারীরা আমাদের লুণ্ঠন করেছে।

    রঘুরাজ সিং নিউইয়র্কের নতুন মেয়র জোহরান মামদানিকেও টার্গেট করেছেন। তিনি বলেন, 'নিউ ইয়র্কের মেয়র ধর্মান্তরিত হতে শুরু করেছেন। বড় বড় টাকার মানুষ সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ওপর কর আরোপ করা হয়েছে। মামদানি হলেন বিখ্যাত ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান চলচ্চিত্র পরিচালক মীরা নায়ার এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহমুদ মামদানির ছেলে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাকে তীব্র আক্রমণ করেন যোগী আদিত্যনাথের মন্ত্রী। ফারুক আবদুল্লার সময়েই সন্ত্রাসবাদীরা বিকশিত হয়েছিল। তাঁরা নিজেরাই সন্ত্রাসবাদের সমর্থক। এ দেশের আইন দুর্বল, নইলে ফারুক আবদুল্লাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে হবে। তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষকে লুঠ করেছে। তাঁরা সেখানকার নিরক্ষর লোকদের লুট করেন এবং তাঁদের নিজস্ব প্রাসাদ তৈরি করেন।

