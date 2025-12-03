১৪.২% মুসলিম আছেন, তাও সংখ্যালঘু বলা হবে না? দাবি বিজেপি সাংসদের, কী বললেন?

Edit Profile
    বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ ভীম সিং সংসদে সংখ্যালঘুদের সংজ্ঞা নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার দাবি জানিয়েছেন। দেশে ‘সংখ্যালঘু’-র বর্তমান সংজ্ঞা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন যে যখন মুসলিমরা দেশের জনসংখ্যার ১৪.২ শতাংশ, তখন তাঁরা কীভাবে সংখ্যালঘু হতে পারেন?

    Published on: Dec 03, 2025 11:38 PM IST
    By Ayan Das
    বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ ভীম সিং সংসদে সংখ্যালঘুদের সংজ্ঞা নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার দাবি জানিয়েছেন। দেশে ‘সংখ্যালঘু’-র বর্তমান সংজ্ঞা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন যে যখন মুসলিমরা দেশের জনসংখ্যার ১৪.২ শতাংশ, তখন তাঁরা কীভাবে সংখ্যালঘু হতে পারেন? তিনি সংখ্যালঘু মর্যাদার বর্তমান রূপ এবং এর ফলে যে 'বৈষম্য' তৈরি হয়, সেই সম্পর্কেও কথা বলেছেন।

    ১৪.২% মুসলিম আছেন, তাও সংখ্যালঘু বলা হবে না? দাবি বিজেপি সাংসদের। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমাদের সংবিধানে সংখ্যালঘু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। ১৯৯২ সালের জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন আইন অনুসারে, যার অধীনে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নেয়। মোট ছয়টি সম্প্রদায়কে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাঁঁদের মধ্যে মুসলিম, শিখ, পার্সি, জৈন, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা রয়েছেন।

    অনেক রাজ্যে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গিয়ে তিনি বলেন, জাতীয় স্তরে সংখ্যালঘু হিসাবে বিবেচিত সম্প্রদায়গুলি কয়েকটি রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তিনি ২০১১ সালের জনসংখ্যার তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করেছিলেন যে মুসলমানরা দেশের জনসংখ্যার ১৪.২ শতাংশ। তবুও তাঁদের সংখ্যালঘু হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যখন তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ভারতের অনেক রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেখানে জনসংখ্যার ৫০ শতাংশেরও বেশি মুসলিম। তিনি বলেন, লাক্ষাদ্বীপের জনসংখ্যার ৯৬ শতাংশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ৬৯ শতাংশ মুসলিম। একইভাবে অসমে ৩৪ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ২৭ শতাংশ এবং কেরলে ২৬ শতাংশ মুসলিম আছেন। বাস্তবে কাশ্মীরে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, কিন্তু তাঁরা সংখ্যালঘু কল্যাণমূলক প্রকল্পের কোনও সুবিধা পাচ্ছেন না।

    বিজেপি সাংসদ বলেন যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন বিষয়টি পর্যালোচনা করে এমন একটি নীতি আনতে যেখানে সত্যিকারের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তিনি বলেন যে তিনি শীঘ্রই এই বিষয়ে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রককে চিঠি লিখবেন এবং দাবি করবেন যে কোনও অঞ্চলে, স্থানীয় জনসংখ্যার গঠনের কথা মাথায় রেখে, কারা সংখ্যালঘু এবং কারা নয়, অন্যথায়, জাতীয় সংজ্ঞায় কেবলমাত্র ভারতের জনসংখ্যা দুই শতাংশের কম তাদেরই সংখ্যালঘু হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

