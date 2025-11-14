BJP on WB after Bihar Election Result: 'এখন বাংলার পালা', বিহারে গেরুয়া ঝড়ের পর হুঙ্কার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

বিহারে গেরুয়া ঝড়ে এনডিএর প্রত্যাবর্তন প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। আর এরপরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং হুঙ্কার দিলেন, বিজেপির পরবর্তী লক্ষ্য বাংলা। আজ তিনি বলেন, 'বিহার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে অরাজকতার সরকার গঠন করা হবে না। বিহারের যুবকরা বুদ্ধিমান। এটি উন্নয়নের জয়। আমরা বিহারs জিতেছি। এখন বাংলার পালা।' গিরিরাজ বিহার নির্বাচনে বিজেপির দুর্দান্ত ফলাফল নিয়ে আরও বলেন, 'মানুষ শান্তি, ন্যায়বিচার এবং উন্নয়ন বেছে নিয়েছিল। আজকের তরুণরা আগের সেই দিনগুলি না দেখলেও, তাদের বাবা-দাদুরা তা দেখেছেন। তেজস্বী যাদব যখন অল্প সময়ের জন্য সরকারে ছিলেন, তখনও মানুষ বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখতে পেয়েছিল।'
এদিকে বাংলা লাগোয়া বিহারের আসনগুলি হল - ঠাকুরগঞ্জ, কিষাণগঞ্জ, কোচাধমন, আমোর, বইসি, বলরামপুর, প্রাণপুর, এবং মণিহারি। এর মধ্যে দিনাজপুর লাগোয়া অধিকাংশ আসনে এগিয়ে আছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম। এদিকে কংগ্রেস এগিয়ে ২টি আসনে। এখনও পর্যন্ত যা ট্রেন্ড, তাতে আপাতত ঠাকুরগঞ্জ, কোচাধমন, আমোর, বইসি আসনগুলিতে এগিয়ে এআইএমআইএম। এর আগের নির্বাচনেও বাংলা লাগোয়া আসনগুলিতে ভালো ফল করেছিল এআইএমআইএম। এদিকে বলরামপুর আসনে এগিয়ে চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি। প্রাণপুরে এগিয়ে বিজেপি। আর কংগ্রেস এগিয়ে কিষাণগঞ্জ, মণিহারি আসনটিতে।
এদিকে সার্বিক ভাবে এখনও পর্যন্ত বিজেপি এগিয়ে ৯০ আসনে। আর জেডিইউ এগিয়ে ৮১ আসনে। এলজেপি এগিয়ে ২১ আসনে, হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা এগিয়ে ৪টি আসনে, ৩টি আসনে এগিয়ে রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা। মহাগঠবন্ধন জোটের আরজেডি এগিয়ে ৩১টি আসনে, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ৪টি আসনে, কংগ্রেস এগিয়ে মাত্র ৪টি আসনে, সিপিএম এগিয়ে ১টি আসনে। এদিকে বিহারের ভোটে অভিষেক ঘটানো প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টি কোনও আসনেই এগিয়ে নেই। বিএসপি এগিয়ে একটি আসনে। এআইএমআইএম এগিয়ে পাঁচটি আসনে।