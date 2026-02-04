Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সাংঘাতিক! গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত BJP মুখপাত্রের মা, হুলুস্থূল...

    বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র জানিয়েছেন, বর্তমানে তাঁর মা গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

    Published on: Feb 04, 2026 11:39 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মহারাষ্ট্রের পুণেতে দুর্ঘটনার কবলে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালার মা। বিজেপি নেতার অভিযোগ, অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি ইচ্ছে করে গাড়িতে তাঁর মাকে ঢাকা মেরে পালিয়ে যায়। যার জেরে গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর মা। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন শেহজাদ পুনাওয়ালা। ইতিমধ্যে ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুণে পুলিশ।

    গুরুতর আহত BJP মুখপাত্রের মা (সৌজন্যে টুইটার)
    গুরুতর আহত BJP মুখপাত্রের মা (সৌজন্যে টুইটার)

    বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র জানিয়েছেন, বর্তমানে তাঁর মা গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর অস্ত্রোপচার হওয়ারও কথা রয়েছে। এক্স পোস্টে তিনি বলেন, 'কয়েক ঘন্টা আগে, একজন জঘন্য ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার মায়ের উপর তার গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে-- তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে পালিয়ে যায়। খুব শীঘ্রই তাঁর অস্ত্রোপচার করা হবে। তাঁর জন্য প্রার্থনা করুন।' বিজেপি নেতা শেহজাদ এই ঘটনায় মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী, পুণে সিটি পুলিশ, পুণে পুলিশ কমিশনারকে কড়া পদক্ষেপ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আশা করি পুণে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করবে এবং নিশ্চিত করবে যে সে যেন কোনও পার না পায়।'

    অন্যদিকে, শেহজাদ পুনাওয়ালার ভাই তেহসিন পুনাওয়ালা জানিয়েছেন, এদিন তাঁদের মা গাড়ি নিয়ে কোনও কাজে বেড়িয়ে ছিলেন। পথে গ্যাস ভরার জন্যে একটি পেট্রল পাম্পের দাঁড় করানো হয়েছিল গাড়িটি। সেই সময়ে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছিলেন শেহজাদের মা। আচমকা একটি গাড়ি এসে তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন তেহসিন। ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, একটি গাড়ি তাঁদের মা-কে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এক্স পোস্টে তেহসিন লিখেছেন, 'আমার মা, একজন প্রবীণ নাগরিক, আমার ড্রাইভার এবং সহকারীর সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন। গাড়িতে পেট্রল নেওয়ার তিনি পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কেউ তাঁকে আঘাত করে (মনে হচ্ছে ইচ্ছাকৃত) এবং পালিয়ে যায়!' দুর্ঘটনায় শেহজাদের মায়ের কোমরের হাড় (হিপ বোন) ভেঙে গিয়েছে। তেহসিন বলেছেন, তাঁর মায়ের কোমরে স্টিলের রড বসাতে হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসকরা আরও জানিয়েছেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলে দ্রুত অস্ত্রোপচার করা হবে।

    পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে গাড়িটি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হচ্ছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুলিশের হাতে ওই এলাকার একটি সিসিটিভি ফুটেজ হাতে এসেছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন দুই ভাই। তবে পুলিশের তরফে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনা সম্পর্কে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।

    News/News/সাংঘাতিক! গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত BJP মুখপাত্রের মা, হুলুস্থূল...
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes