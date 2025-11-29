‘ব্রেকআপ’ নিয়ে একটি 'মেকআপ' মিটিং, কর্ণাটকে মুখ্যমন্ত্রী ও ডেপুটিকে খোঁচা BJP-র
শনিবার প্রাতঃরাশের সময় দেখা করেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা এটিকে ‘ব্রেকআপ’ নিয়ে একটি 'মেকআপ' মিটিং বলে অভিহিত করেছেন।
শনিবার প্রাতঃরাশের সময় দেখা করেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা এটিকে ‘ব্রেকআপ’ নিয়ে একটি 'মেকআপ' মিটিং বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, দুই নেতা তাঁদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দমন করার জন্য ঐক্যের ভান করছেন। তাঁর কথায়, 'এটি কোনও প্রাতঃরাশের সভা ছিল না। এটি ব্রেকআপের উপর একটি মেক-আপ মিটিং ছিল। এই ছেলেরা মেকআপ এবং একতা ব্রেকফাস্ট দিয়ে তাদের ব্রেকআপ ঠিক করার চেষ্টা করছিল। তারা বলছেন, কোনও সমস্যা হয়নি…। (মল্লিকার্জুন) খাড়গে বলেছেন যে অনেকগুলি সমস্যা ছিল যা সমাধান করতে হয়েছিল। পরমেশ্বর বলেছেন আমায় মুখ্যমন্ত্রী করা যেতে পারে। বীরাপ্পা মইলি বলেছেন যে নেতৃত্ব এই জাতীয় বিষয়গুলি ঘটতে দেওয়ার ক্ষেত্রে খুব দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিল। পুরোটাই মিথ্যা ছিল।'
শাহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, আমরা এই দুই নেতার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় যুদ্ধও দেখেছি। আজ তাঁরা দু'জনেই সেরা অভিনেতা এবং সেরা পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন। আজ একটি বিষয় খুব স্পষ্ট যে প্রাতঃরাশের টেবিলে কর্ণাটকের মানুষ মেনুতে ছিলেন না। শুধু ক্ষমতার রাজনীতি, জনগণের রাজনীতি নয়।
এদিকে, কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ করেছে জনতা দলও (সেকুলার)। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দলের তরফে জানানো হয়েছে, সিদ্দারামাইয়া ও ডিকে শিবকুমার ক্ষমতা সংহত করতে এবং দলাদলি সামলাতে ব্যস্ত, রাজ্যের আসল ইস্যুগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করছেন। কংগ্রেস সরকারকেও নিশানা করে জেডিএস লিখেছে, 'কংগ্রেসে প্রাতঃরাশ পরিবেশন করতেও হাইকমান্ডকে হস্তক্ষেপ করতে হয়! কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং জনগণকে প্রতারণা করে ক্ষমতায় এসেছিল। মাত্র আড়াই বছরের ব্যবধানে চেয়ারের জন্য দলগুলো বিভক্ত হয়ে যায়। ক্ষমতার জন্য, সিদ্দারামাইয়া এবং ডি কে শিবকুমার সকাল থেকে বাজপাখির মতো তাদের পালকে খাওয়া এবং নজর রেখে তাদের পাল পরিচালনা করছেন।
দলটি আরও বলেছে যে রাজ্যের কৃষকরা সহায়ক মূল্য ছাড়াই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। খরার ক্ষয়ক্ষতির কারণে আখ ও ভুট্টার দাম কমেছে, কৃষকরা দরিদ্র হয়ে পড়েছেন। দাম বাড়ছে, হাজার হাজার সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, পরিকাঠামো জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে, উন্নয়ন নামমাত্র হচ্ছে। ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু এর পরিবর্তে প্রাতঃরাশের সভা, হাইকমান্ডের সভা, সমর্থকদের সভা এবং মন্দিরের চেয়ারের দৌড়ে নিয়োজিত রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী।