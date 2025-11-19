Edit Profile
    আত্মঘাতী হামলার পক্ষে ব্যাখ্যা! উমরের শেষ ভিডিও নিয়ে বিজেপি বনাম কংগ্রেস তরজা

    দিল্লির বোমা বিস্ফোরণে মূল অভিযুক্ত উমর মহম্মদ ওরফে উমর উন নবির একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে তাকে আত্মঘাতী হামলা নিয়ে খোলাখুলি কথা বলতে দেখা গিয়েছে।

    Published on: Nov 19, 2025 9:45 PM IST
    By Sahara Islam
    ১০ নভেম্বর দিল্লির ঐতিহাসিক লাল কেল্লার কাছে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণ এখনও দেশের রাজনৈতিক মহলে ঝড় তুলছে। এই হামলায় ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছে। লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পর যাঁর ছবি প্রথম প্রকাশ্যে আসে, সে চিকিৎসক উমর নবি। ঘটনার এক সপ্তাহ বাদে প্রকাশ্যে এসেছে তার একটি ভিডিও। যেখানে, উমর আত্মঘাতী হামলাকে 'ভুল বোঝা হয়' বলে দাবি করেছে। আর এরপরেই শুরু হয়েছে বিজেপি বনাম কংগ্রেস তরজা।

    ভিডিওতে শোনা যাচ্ছে, আত্মঘাতী হামলা নিয়ে রীতিমতো ব্যাখ্যা দিচ্ছে উমর নবি। সে বোঝাচ্ছে, আত্মঘাতী হামলা নিয়ে মানুষ ভুল বোঝে। উমরের বক্তব্য, আত্মঘাতী বোমা নাকি আসলে শহিদ হওয়ার সামিল। গম্ভীর মুখে সেই পাঠই দিয়েছে সে। গোয়েন্দারা বলেন, যে কোনও নাশকতার কার্যকলাপের পিছনে দীর্ঘদিন ধরে চলে মগজধোলাই। বোঝানো হয় যে আত্মঘাতী হামলায় মৃত্যু হওয়াটা ভাল। এভাবেই শিক্ষিত যুবক-যুবতীদেরও নাশকতার কার্যকলাপে টেনে আনা হয়। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই বিরোধী দলকে নিশানা করে বিজেপি দাবি করেছে, কংগ্রেস এবং তার মিত্ররা মৌলবাদকে উৎসাহিত করে এমন পরিবেশ তৈরি করছে। তবে কংগ্রেস এই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক সংযমের আহ্বান জানিয়েছে।

    এক্স বার্তায় কেরল বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব চন্দ্রশেখর লিখেছেন, 'লালকেল্লা বিস্ফোরণের জঙ্গি ডঃ উমর মহম্মদের আত্মঘাতী বোমা হামলার পক্ষে সাফাই গাওয়া কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এটি রাহুলের কংগ্রেস এবং তাঁর ইন্ডিয়া ব্লকের সঙ্গে উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির জোটের বিপজ্জনক, নির্লজ্জ রাজনীতির ফলাফল। এই নির্লজ্জ রাজনীতি হামাসকে কেরলে ঘৃণা ছড়াতে সাহায্য করে। এই নির্লজ্জ রাজনীতির অর্থ হল SDPI এবং জামাত-ই-ইসলামির সঙ্গে সিপিএম/কংগ্রেসের জোট। এই ধরণের রাজনীতি আমাদের মুসলিম তরুণদের মৌলবাদী করছে। এটা আমাদের ভবিষ্যৎ নয়। পরিবর্তনের সময় এসেছে।' এরপরেই পাল্টা জবাবে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেছেন, 'তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' এর বেশি তিনি আর কিছু বলতে চাননি।

    উমর নবির শেষ ভিডিও

    দিল্লির বোমা বিস্ফোরণে মূল অভিযুক্ত উমর মহম্মদ ওরফে উমর উন নবির একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে তাকে আত্মঘাতী হামলা নিয়ে খোলাখুলি কথা বলতে দেখা গিয়েছে। উমর ভিডিওতে আত্মঘাতী বোমা হামলাকে ‘শহিদ অপারেশন’ হিসাবে বর্ণনা করেছে। তার দাবি, এটি ইসলামসম্মত। সে বলে, 'যে কোনও ব্যক্তি নির্দিষ্ট জায়গায় নিজের মৃত্যু মেনে নিতে প্রস্তুত থাকলে এ ধরনের অপারেশন সফল হয়।’ ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, 'মৃত্যুকে ভয় করা উচিত নয়।' তদন্তকারীদের মতে, এটি দেখায় কী ভাবে একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উগ্রপন্থী মতাদর্শে প্রভাবিত হয়ে বিপজ্জনক পথে হাঁটতে শুরু করতে পারে। লালকেল্লা বিস্ফোরণের প্রায় এক সপ্তাহ আগে সেই ভিডিওটি শুট করা হয়েছিল। পরে পুলওয়ামায় নিজের বাড়িতে গিয়ে মোবাইলটি নিজের ভাইকে দিয়ে এসেছিল উমর। জানা গিয়েছে, আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে উমরের সহকর্মী ডঃ আদিল রাথারের গ্রেফতারির বিষয়ে ৭ নভেম্বর জানতে পেরেছিল তার ভাই। এরপর ৯ নভেম্বর ডঃ মুজাম্মিল শেখের গ্রেফতারির বিষয়ে জানতে পারে উমরের ভাই। পরে ১০ নভেম্বর ডঃ শাহিন সইদের গ্রেফতারির খবর আসে উমরের ভাইয়ের কানে। সেই সময় পুলিশ যে উমরেরও খোঁজ করছিল, তা জেনে গিয়েছিল তার ভাই। এই আবহে নবির ভাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং পাশের পুকুরে সেই ফোন দুটি ফেলে দেয়। পরে পুলওয়ামায় নবির ভাইকে জেরা করে সেই দুই মোবাইলের খোঁজ পান তদন্তকারীরা।

