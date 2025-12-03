দিল্লিতে বড় চমক! পুরসভার উপনির্বাচনে জয়জয়কার গেরুয়া শিবিরের, সান্ত্বনা পুরস্কার কংগ্রেসের

দিল্লিতে বড় চমক! পুরসভার উপনির্বাচনে জয়জয়কার গেরুয়া শিবিরের, সান্ত্বনা পুরস্কার কংগ্রেসের
অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক একটি ওয়ার্ডে জয়ী হয়ে দিল্লির রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
দিল্লিতে খাতা খুলল কংগ্রেস। রাজধানীর বিধানসভা নির্বাচনে একটাও আসন জিততে পারেনি হাত শিবির। কিন্তু পুরসভার উপনির্বাচনে ১টি আসন পেয়ে দিল্লিতে ফের নিজের অস্তিত্ব জানান দিল কংগ্রেস। তবে দিল্লিতে যে বিজেপির দাপট আরও বেড়েছে তা স্পষ্ট হল এই নির্বাচনে। বুধবার প্রকাশিত হয়েছে দিল্লি পুরসভার উপনির্বাচনের ফলাফল। আর সেখানেও শাসক দল গেরুয়া শিবিরেরই জয়জয়কার।
চলতি বছরের শুরুতেই গেরুয়া ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল দিল্লির আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেস। ৭০ আসনের দিল্লি বিধানসভায় ৪৮টি আসন জিতে নেয় বিজেপি। গতবার সরকার গড়া আপের ঝুলিতে গিয়েছিল মাত্র ২২ আসন। আর কংগ্রেসের কপালে কেবলই হতাশা। কিন্তু বুধবার মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অফ দিল্লির উপনির্বাচনে বিশেষ চমক দেখা গিয়েছে। গত ৩০ নভেম্বর দিল্লি পুরসভার ১২টি ওয়ার্ডে উপনির্বাচন হয় ৫৮০টি বুথে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে এই উপনির্বাচন ছিল রেখা গুপ্তার জন্য ‘লিটমাস টেস্ট। ’ বুধবার সকাল আটটা থেকে উপনির্বাচনের গণনা শুরু হয়। তারপর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ফলাফল ঘোষিত হয়। উপনির্বাচনের ভোট গণনা ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল জোরদার। মজুত ছিল ১৮০০ দিল্লি পুলিশ, ১০ কম্পানি আধা সামরিক বাহিনী। এরমধ্যেই ফলাফল সামনে আসতেই দেখা যায়, ভোট হওয়া ১২টি আসনের মধ্যে ৭টিতেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে, ১০ মাস আগে ক্ষমতাচ্যুত আম আদমি পার্টির দখল করেছে ৩টি আসন। এই নির্বাচনে ১টি আসন পেয়ে খাতা খুলেছে কংগ্রেস। সেই সঙ্গে অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকও (এআইএফবি) পেয়েছে একটি আসন।
দিল্লি পুরসভার ১১ জন কাউন্সিলর বিধায়ক এবং একজন সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় ১২টি কেন্দ্রে তৈরি হয়েছিল শূন্যস্থান। সেই কারণে, এমসিডির ১২টি কেন্দ্রে ছিল উপনির্বাচন। এই উপনির্বাচনে শালিমার বাগ বি, দ্বারকা, বিনোদ নগর, গ্রেটার কৈলাশ, চাঁদনি চকে জিতেছে বিজেপি। অন্যদিকে, দক্ষিণ পুরী, মুন্দকা এবং নারাইনা এই তিনটি আসনে জয় পেয়েছে আপ। কংগ্রেস জিতেছে সঙ্গম বিহার ওয়ার্ড। এআইএফবি দখল করেছে চাঁদনী মহল। পুরসভার উপনির্বাচনে বিপুল সাফল্যের পর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার কুর্সি আরও শক্ত হবে বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। পাশাপাশি উপনির্বাচনের ফলাফল হাসি ফোটাবে বিরোধীদের মুখেও। নয়া দিল্লি ইউনিটের দায়িত্ব পাওয়া সৌরভ ভরদ্বাজের নেতৃত্বে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল অন্তত কিছু আসন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে, সঙ্গম বিহারে জয়ী হয়ে কংগ্রেসও খাতা খুলেছে। কংগ্রেস প্রার্থী সুরেশ চৌধুরী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রচারে এসেও বিজেপিকে জেতাতে পারেননি।' সবচেয়ে বড় চমক এসেছে বাম শিবির থেকে। অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক একটি ওয়ার্ডে জয়ী হয়ে দিল্লির রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।