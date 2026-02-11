Edit Profile
    বোরখার আড়ালের ষড়যন্ত্রের শঙ্কা! নিকাব খুলে ভোট দেওয়ার দাবি, BNP-র নিশানায় কে?

    বিএনপি প্রার্থীর দাবি, ভোটের প্রাক্কালে গোটা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে বোরখার বিক্রি।

    Published on: Feb 11, 2026 11:41 PM IST
    By Sahara Islam
    বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে বহু প্রতিক্ষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হতে চলেছে। এই আবহে বোরখার আড়ালে ব্যাপক ছাপ্পা ভোটের আশঙ্কা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে বিএনপির তরফে দাবি জানানো হয়েছে, বুথের মধ্যে যেন বোরখা পরিহিত মহিলাদের মুখ দেখে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।

    BNP-র নিশানায় কে?
    নির্বাচনে জালিয়াতির আশঙ্কায় মঙ্গলবার বিকেলে বাংলাদেশের সিলেটে নির্বাচন কমিশনের রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে দেখা করেন এই কেন্দ্রের বিএনপি প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি আবেদন করেন, বোরখা পরিহিত মহিলা ভোটারদের মুখ দেখার পরই যেন তাঁদের নির্বাচন কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। যুক্তি তুলে ধরে আরিফ বলেন, 'মহিলারা রোরখা পড়ে ভোটকেন্দ্রে আসুন। কিন্তু ভেতরে যেন নিকাব খুলে ভোট প্রদান করেন। এর কারণ হচ্ছে- অনেক ভোটারই জাল ভোট দিতে কেন্দ্রে আসতে পারেন। ইতিমধ্যে বিপুল পরিমাণ বোরখা কেনার খবর ভোটের মাঠে চাউর হওয়ায় বিষয়টি নির্বাচনি কর্মকর্তাদের জানিয়ে এসেছি।' ওই প্রার্থীর আরও দাবি, ভোটের প্রাক্কালে গোটা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে বোরখার বিক্রি।

    শুধু তাই নয়, পুলিশের ভুয়ো পোশাক বানানোর অর্ডার এসেছে বহু দোকানে। এই ঘটনায় স্পষ্ট ভোট জালিয়াতির এক বিরাট ষড়যন্ত্র রচিত হচ্ছে এই নির্বাচনে। বিএনপি নেতা আরও বলেন, সীমান্তবর্তী অনেক কেন্দ্র রয়েছে যেখানে যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই। সেই সব অঞ্চলে ব্যালট বাক্স ছিনতাই হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন তিনি। যার জেরে বুথে বুথে নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়েছে। সিলেট- ৪ আসনে আরিফুল হক চৌধুরীর সঙ্গে অন্য প্রার্থীরা হলেন- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মো. জয়নাল আবেদিন (দাঁড়িপাল্লা), জাতীয় পার্টির মুজিবুর রহমান (লাঙল), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাওলানা সাঈদ আহমদ (হাতপাখা), গণঅধিকার পরিষদের জহিরুল ইসলাম (ট্রাক)।

    উল্লেখ্য, ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী-সহ ৫১টি রাজনৈতিক দলের মোট দু হাজার ৩৪ জন লড়াইয়ের ময়দানে আছেন। তাদের মধ্যে ২৭৫জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। ভোটার ১২ কোটির বেশি। তাদের কত শতাংশ কাল বুথে হাজির হবেন তা নিয়ে জল্পনা আছে। নির্বাচনে অংশ নিতে না পারা আওয়ামী লিগ ভোট বয়কটের ডাক দেওয়ায় ভোট প্রদানের হার নিয়ে সংশয় আছে। যদিও সব দলই শেখ হাসিনার দলের ভোটারদের সমর্থন চেয়ে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়েছে। সেই কারণেই আওয়ামী লিগ ও শেখ হাসিনাকে আক্রমণ করতে গিয়ে সব দলই সতর্ক অবস্থান নিয়েছিল। এই অবস্থায় সামনে এসেছে একাধিক জনমত সমীক্ষার রিপোর্ট। যার সবকটিতেই প্রতিপক্ষ ‘মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী’ কট্টরপন্থী জামাতের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে বিএনপি। তবে সমীক্ষাতে এগিয়ে থাকলেও বিএনপির আশঙ্কা ভোটে জিততে ব্যাপক কারচুপির ষড়যন্ত্র করছে জামাত শিবির।

