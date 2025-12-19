Edit Profile
    BNP Hindu Leader on B'desh: সাম্প্রদায়িক শক্তি ফ্যাসিবাদের চেয়ে ভয়ানক, মন্তব্য বিএনপির হিন্দু নেতা গয়েশ্বরের

    গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, ‘সাম্প্রদায়িক শক্তি ফ্যাসিবাদের চেয়ে সমাজের জন্য আরও বেশি বিপজ্জনক।’ বিএনপি নেতা বলেন, ‘দেশের শান্তি ও অগ্রগতির জন্য সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বিভাজন ও বিদ্বেষ কখনো সমাধান আনতে পারে না।’

    Published on: Dec 19, 2025 12:33 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে কট্টরপন্থীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই আবহে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য বিএনপি নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের। ১৮ ডিসেম্বর কেরানিগঞ্জে একটি মন্দিরে বক্তব্য রাখার সময় তিনি বলেন, 'সাম্প্রদায়িক শক্তি ফ্যাসিবাদের চেয়ে সমাজের জন্য আরও বেশি বিপজ্জনক। যেকোনও রাজনৈতিক শাসন মানুষকে দমন করতে পারে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশের অভ্যন্তরীণ সংহতি ধ্বংস করতে পারে। এটি দেশের স্থিতিশীলতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।' (আরও পড়ুন: বাংলাদেশের ময়মনসিংহে হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন, রাস্তায় দেহ ফেলে ধরানো হয় আগুন)

    গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, ‘সাম্প্রদায়িক শক্তি ফ্যাসিবাদের চেয়ে সমাজের জন্য আরও বেশি বিপজ্জনক।’
    বিএনপি নেতা বলেন, 'দেশের শান্তি ও অগ্রগতির জন্য সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বিভাজন ও বিদ্বেষ কখনো সমাধান আনতে পারে না। জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে চাইছে। একটি সংসদ ও সরকার গঠনই এখন গুরুত্বপূর্ণ। যে সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে। ‘নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মালিকানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবেন। এটি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার পথ।'

    উল্লেখ্য, গত ২০২৪ সালের অগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং নোবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার পর ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের তীব্র অবনতি ঘটে। সেই প্রেক্ষাপটে হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয় বাংলাদেশে। ভাঙচুর করা হয় বহু মন্দিরে। চুরি করা হয় মন্দিরে। হামলা চালানো হয় হিন্দুদের বাড়ি, দোকানে। মেরে ফেলা হয় বহু হিন্দুকে। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয় বহু হিন্দুকে। এমনকী চাকরি থেকে জোর করে পদত্যাগ করানো হয় বাংলাদেশের বহু সংখ্যালঘুকে।

    বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন থামাতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ভারত এর আগেও বহুবার ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সমালোচনা করেছে। অবশ্য ইউনুসের বাংলাদেশে পরিস্থিতির কোনও উন্নতি ঘটেনি। এর আগে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক নিবাস ভাঙচুরের মতো ঘটনাও ঘটে বাংলাদেশে। এই পরিস্থিতিতে বহু বাংলাদেশি হিন্দু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সীমান্ত পার করে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টাও করেন। বাংলাদেশে হিন্দুরা ঐতিহাসিক ভাবে আওয়ামী লীগের ভোটার বলে চিহ্নিত। এই আবহে কট্টরপন্থীরা আরও বেশি করে হিন্দুদের ওপর চড়াও হয়েছে ইউনুস জমানায়। এই আবহে বিএনপি এই হিন্দু ভোটারদের নিজেদের দিকে টানতে চাইছে আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে।

