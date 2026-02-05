'পাকিস্তানিদের সঙ্গে...,' ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে কোথায় জামাতের অস্তিত্ব? বিস্ফোরক BNP

'পাকিস্তানিদের সঙ্গে...,' ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে কোথায় জামাতের অস্তিত্ব? বিস্ফোরক BNP
‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ ঘিরে দানা বাঁধা প্রবল জনবিক্ষোভের জেরে ২২ মাস আগে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে দল। দলনেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়েছেন। এমনকী, মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ‘নিষিদ্ধ’ ঘোষণা করেছে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্যবাহী আওয়ামী লিগকে। তারপরেও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লিগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতবিরোধ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপির সঙ্গে হাসিনা জমানায় নিষিদ্ধ ‘বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী’ (পাকিস্তানপন্থী হিসেবে পরিচিত)-র বাকযুদ্ধ আরও জটিল হয়ে উঠছে। এবার আরও এক কদম এগিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন,জামাত পাকিস্তানিদের সঙ্গ দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঠাকুরগাঁও-১ আসনের প্রার্থী মির্জা ফখরুল। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঠাকুরগাঁওয়ের ফারাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী সভায় তিনি বলেন, ‘এবারের নির্বাচনে ভোট জালিয়াতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এবার সব দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছে এবং সরকারও এ নির্বাচন গুরুত্ব সহকারে করছে। এবার যার ভোট সে দিতে পারবে, যাকে খুশি তাকে দিতে পারবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ভোট হল পবিত্র আমানত, আমি কারো আমানত নিয়ে কখনও খেয়ানত করেনি। সততার সঙ্গে রাজনীতি করছি, ভবিষ্যতেও করব। আমি রাজনীতি করে সম্পদ করিনি বরং সম্পদ বিক্রি করে রাজনীতি করছি।' সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আপনাদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে। আপনারা কোনও ভয় করবেন না। আমাদের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে আপনাদের কোনও ক্ষতি হতে দেব না। আগামী নির্বাচনে সরকার গঠন করতে পারলে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সব ভাইদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে চাই।’
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘রাজনীতিতে প্রতিপক্ষের সমালোচনা করার আগে নিজের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। জামায়াতে ইসলামী খুব কথা বলছে। ১৯৭১ সালে আপনারা কোথায় ছিলেন, কাদের হয়ে কাজ করেছিলেন। ৭১-এ জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের হয়ে কাজ করেছিল। জামাত পাকিস্তানিদের সঙ্গ দিয়ে স্বাধীনতাকে বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল।' নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আপনাদের ভোটের মাধ্যমে আমি ঠাকুরগাঁওয়ের জন্য কিছু কাজ করতে চাই। আমাদের নেতা তারেক রহমান বলেছেন, আমরা নির্বাচিত হলে প্রথমেই ৫০ লক্ষ মায়ের ফ্যামিলি কার্ড করে দেওয়া হবে। কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ড করে দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে তারা ন্যায্যমূল্যে সার, বীজ ও জল পাবে।' তিনি বলেন, ‘আমরা নির্বাচিত হলে কৃষকদের কৃষি ঋণের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত সুদ-সহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং বিভিন্ন এনজিওতে মায়েদের ঋণ মাফ করে দেওয়া হবে। দেড় বছরের মধ্যে ১ কোটি বেকারের চাকরির ব্যবস্থা করা হবে।’
প্রসঙ্গত, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ভোটে যত এগিয়ে আসছে তত নির্বাচনী কৌশল স্পষ্ট করছে বিএনপি। শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর বহু বিষয়ে জামাত শিবিরের সঙ্গে একমত ছিল তারেক রহমানের দল। যদিও নির্বচনে এগিয়ে আসতেই মুক্তিযুদ্ধ, সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে সরব তারা।