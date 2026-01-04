BNP Thanks India & Modi: দুই দেশের কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেই ভারত এবং মোদীকে ধন্যবাদ জানাল BNP
বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন চলছে বিগত বহু মাস ধরেই। এরই মাঝে অবশ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাল বিএনপি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে সাংগঠনিক ভাবে সবচেয়ে মজবুত দল এই বিএনপি। সম্প্রতি বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া প্রয়াত হয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে ঢাকায় গিয়ে খালেদা পুত্র তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সঙ্গে মোদীর লেখা সমবেদনা বার্তা তারেকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন জয়শঙ্কর। এই আবহে মোদী এবং জয়শঙ্কর, উভয়কেই ধন্যবাদ জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পৃথক দুটি পোস্ট করা হয় বিএনপির অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে।
উল্লেখ্য, গত ৩০ ডিসেম্বর প্রয়াত হন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। এরপরই খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনা করে সমবেদনামূলক পোস্ট করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এর আগে খালেদা জিয়ার শারীরিক অসুস্থতার খবর জানতে পেরেও তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছিলেন মোদী। বিএনপি নেত্রীর মৃত্যুর পরে তাঁর সঙ্গে পুরনো দুটো ছবি পোস্ট করেন মোদী। ২০১৫ সালে খালেদা জিয়ার সঙ্গে মোদীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। ছবি দুটি সেই সাক্ষাতের সময়ের।
এদিকে খালেদার প্রয়াণে মোদী লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তাঁর পরিবার এবং বাংলাদেশের সকল মানুষের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। ঈশ্বর তাঁর পরিবারকে এই শোক সহ্য করার শক্তি দান করুন। বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সবসময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঢাকায় ২০১৫ সালে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা আমি স্মরণ করছি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং উত্তরাধিকার দুই দেশের অংশীদারিত্বকে পরিচালিত করবে বলে আমরা আশা করি। আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।'
এই পোস্টের জবাবে ৩ ডিসেম্বর বিএনপির তরফ থেকে লেখা হয়, 'শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদী, আপনার সমবেদনা আমরা গ্রহণ করছি। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়নে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' এদিকে জয়শঙ্করের উদ্দেশে বিএনপির বার্তায় লেখা হয়, 'ভারতের সরকার এবং মানুষের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এস জয়শঙ্কর। আপনাদের বার্তা এবং মঙ্গলকামনার দাম আমরা জানি।'
