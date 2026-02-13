Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রাজধানীতে ফের বোমাতঙ্ক! হুমকি ইমেলে দিল্লির স্কুলগুলিতে হুলুস্থুল, 'খলিস্তানি' যোগ?

    লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ ঘিরে আতঙ্ক ছড়ায় গোটা দেশে। তার ওপর ফের আরও একবার এই বোমাতঙ্কের ইমেলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে রাজধানীর স্কুলগুলিতে।

    Updated on: Feb 13, 2026 2:12 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রাজধানীতে ফের বোমাতঙ্ক। শুক্রবার সকালে দিল্লির একাধিক স্কুলে বোমা রাখা রয়েছে বলে খবর ছড়ায়। আর এমন হুমকি বার্তা ছড়িয়ে পড়তেই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ-প্রশাসন। সোমবারও একইভাবে একাধিক স্কুলে হুমকি ইমেল পাঠানো হয়েছিল। সেখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়, আফজল গুরুর স্মৃতিতে দিল্লিকে খালিস্তান বানানো হবে। এই খবর জানাজানি হতে যথারীতি আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। যদিও পরে তদন্তে স্পষ্ট হয়, সেই হুমকিগুলি পুরোপুরি ভুয়ো ছিল।

    রাজধানীতে ফের বোমাতঙ্ক! (PTI)
    রাজধানীতে ফের বোমাতঙ্ক! (PTI)

    স্কুলে বোমাতঙ্ক

    গত বছর নভেম্বরে বিস্ফোরণের ফলে কেঁপে উঠেছিল দিল্লি। লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ ঘিরে আতঙ্ক ছড়ায় গোটা দেশে। তার ওপর ফের আরও একবার এই বোমাতঙ্কের ইমেলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে রাজধানীর স্কুলগুলিতে। গত সোমবার দিল্লির ১৩টি স্কুল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি এসেছিল। পাশাপাশি স্কুলগুলিতে পাঠানো হয়েছিল ইমেল। সেই ইমেলে লেখা ছিল 'দিল্লিকে খলিস্তান বানাব আফজল গুরুর স্মৃতিতে। দুপুর ১টা ১১ মিনিটে বিস্ফোরণ হবে।' সেই আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই সপ্তাহের শেষে শুক্রবার সকাল ৯ টা ১২মিনিট নাগাদ রাজধানীর অন্তত তিনটি স্কুলে বোমা থাকার খবর ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম খবর মেলে, বিটি তামিল স্কুলে বিস্ফোরক রাখা হয়েছে। তারপর আরও দু'টি স্কুল-সর্দার প্যাটেল বিদ্যালয় এবং ব্রিটিশ স্কুলে একই আশঙ্কা জানানো হয়।

    খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলকর্মী ও পুলিশ আধিকারিকরা। স্কুল প্রাঙ্গণ খালি করা হয়, পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরাপদে বের করে আনা হয়। সন্দেহজনক পরিস্থিতির কথা জানিয়ে অভিভাবকদের সতর্কও করা হয়। একাধিক এলাকায় বাড়ানো হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং জারি করা হয় হাই অ্যালার্ট। কিন্তু হুমকি ইমেলের উৎস এখনও জানতে পারেনি পুলিশ। তবে এই বিষয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে দিল্লি পুলিশ। কিন্তু কে বা কারা এই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাতে আরও বেশি উদ্বেগ বাড়ছে।

    উল্লেখ্য, গত ১০ নভেম্বর দিল্লির লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সেই বিস্ফোরণের দুঃস্বপ্ন এখনও টাটকা। এর মধ্যেই বারবার বোমা মেরে স্কুল ওড়ানোর হুমকির ঘটনা ঘটছে। গত ২৯ জানুয়ারি একই রকম মেল পেয়েছিল ৫টি স্কুল। তারও একদিন আগে দ্বারকা আদালত চত্বর ওড়ানোর হুমকি মেল ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। সংসদ ভবন উড়িয়ে দেওয়ারও হুমকি আসে। তারপর এক সপ্তাহে দু'বার স্কুলে বোমা রাখার হুমকি মিলল। সবমিলিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে রাজধানীতে।

    News/News/রাজধানীতে ফের বোমাতঙ্ক! হুমকি ইমেলে দিল্লির স্কুলগুলিতে হুলুস্থুল, 'খলিস্তানি' যোগ?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes