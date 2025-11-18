Edit Profile
    দিল্লিতে ফের বোমাতঙ্ক! পাতিয়ালা হাউস-সহ একাধিক আদালতে হামলার হুমকি, লালকেল্লা বিস্ফোরণের...

    রাতারাতি খালি করে দেওয়া হয় সাকেত আদালত, পাতিয়ালা আদালত, তিস হাজারি কোর্ট।

    Published on: Nov 18, 2025 1:55 PM IST
    By Sahara Islam
    রাজধানীতে ফের বোমাতঙ্ক ছড়াল। এবার দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট-সহ একাধিক আদালতে এল বোমা হামলার হুমকি। ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণকাণ্ডে মূল ষড়যন্ত্রকারী উমর-উন নবির অন্যতম সহযোগী জাসির বিলাল ওয়ানি ওরফে দানিশকে শনিবার গ্রেফতার করেছে এনআইএ। মঙ্গলবারই তাকে নগর দায়রা আদালতের প্রধান বিচারকের সামনে পেশ করা হবে। তার আগেই বোমা হামলার হুমকিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে দিল্লিজুড়ে। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, কোনও আদালতে বিস্ফোরক মেলেনি।

    দিল্লিতে ফের বোমাতঙ্ক! (Hindustan Times)
    দিল্লিতে ফের বোমাতঙ্ক! (Hindustan Times)

    পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে দিল্লির তিস হাজারি এবং সাকেত আদালতে একটি ইমেলে বোমা হামলার হুমকি পাঠানো হয়। শুধু তাই নয়, পাতিয়ালা, রোহিনী, দ্বারকা কোর্টেও বোমা-হুমকি এসেছে বলে খবর। যা নিয়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আদালত চত্বরে। রাতারাতি খালি করে দেওয়া হয় সাকেত আদালত, পাতিয়ালা আদালত, তিস হাজারি কোর্ট। সমস্ত আইনজীবী থেকে শুরু করে সেই সময় আদালতে থাকা সমস্ত মানুষকে দ্রুত বের করে দেওয়া হয়। তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয় শুনানিও। হুমকি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি পুলিশের বিশাল দল ও বম্ব স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সাকেত বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অনিল বাসোয়া জানিয়েছেন, দুই ঘন্টার জন্য আদালতের কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। নয়া দিল্লি বার অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অ্যাডভোকেট তরুণ রানাও জানান, জেলা আদালত কমপ্লেক্সে ইমেলের মাধ্যমে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তবে বোমা হামলার হুমকি ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে ভয়ের কোনও কারণ নেই।

    এর মধ্যেই দিল্লির দ্বারকা এবং প্রশান্ত বিহার এলাকার দুটি সিআরপিএফ স্কুলেও বোমা রাখা আছে বলে খবর আসেন। খালি করে দেওয়া হয় দুটি স্কুলই। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে যান পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বম্ব স্কোয়াডও। শুরু হয় জোরদার তল্লাশি। যদিও এখনও পর্যন্ত দীর্ঘ তল্লাশিতেও সন্দেহজনক কিছু উদ্ধার হয়নি। তবে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ দিল্লি পুলিশ। হুমকি মেলের পরেই রাজধানীজুড়ে নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে। সমস্ত জায়গায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে, হুমকি নেপথ্যে কে বা কারা রয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আদালত এবং স্কুলে একই জায়গা থেকে হুমকি পাঠানো হয়েছে নাকি আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছে তাও দিল্লি পুলিশের তরফে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

    লালকেল্লার কাছে বোমা বিস্ফোরণকাণ্ডে জাসির বিলাল ওয়ানি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রেফতার। এর আগে রবিবার বিস্ফোরণে জড়িত সাদা রঙের হুন্ডাই আই২০ গাড়িটির মালিক আমির রশিদ আলিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। জাসির বিলালকে আজ অর্থাৎ মঙ্গলবারই আদালতে পেশ করা হবে। কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কাজিগুন্ড-এর বাসিন্দা জাসির ওয়ানি। তাকে তার বাসভবন থেকেই গ্রেফতার করা হয়। সে উমরের সক্রিয় সহযোগী ছিল, জঙ্গি মডিউলে ‘টেকনিক্যাল সাপোর্ট’ দিত সে। ড্রোন মডিফাই করা এবং রকেট তৈরি করার দায়িত্ব ছিল তার উপরে বলে দাবি এনআইএ-র। সোমবার নয়া দিল্লির বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪ হয়েছে। এছাড়া এই ঘটনায় আরও ২০ জন আহত হয়েছেন। এই বিস্ফোরণের পিছনে থাকা বৃহত্তর ষড়যন্ত্র উন্মোচনের জন্য বহু সূত্র ধরে একাধিক রাজ্যে তল্লাশি চালাচ্ছে এনআইএ।

