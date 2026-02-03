মারণক্ষমতা বাড়ছে! পাক-চিনের রক্তচাপ বাড়িয়ে আপগ্রেডের পথে 'ব্রহ্মস'

মারণক্ষমতা বাড়ছে! পাক-চিনের রক্তচাপ বাড়িয়ে আপগ্রেডের পথে 'ব্রহ্মস'
শুধু লাহোর, ইসলামাবাদ কিংবা রাওয়ালপিন্ডি নয়, এবার চিনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পরিকাঠামোয় আঘাত হানতে পারবে ভারত-রাশিয়া যৌথ উদ্যোগে তৈরি সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্রহ্মস। এবার ব্রহ্মসকে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের স্তরে উন্নীত করার লক্ষে আপগ্রেড কর্মসূচি চলছে। এমনটাই দাবি করেছেন ডিআরডিও-র অংশীদার রুশ সংস্থা ‘এনপিও মাশিনোস্ট্রোয়েনিয়া’-র একজন শীর্ষ কর্মকর্তা।
ক্ষেপণাস্ত্রটির উৎপাদনকারী সংস্থা 'ব্রহ্মস অ্যারোস্পেস লিমিটেড' হল ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ('ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন' বা ডিআরডিও) এবং রুশ প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা 'এনপিও মাশিনোস্ট্রোয়েনিয়া'-র যৌথ উদ্যোগ। বর্তমানে ভারত যে 'ব্রহ্মস' ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে, তার চারটি শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। স্থলভূমিতে স্থায়ী বা ভ্রাম্যমাণ (সাধারণভাবে সামরিক ট্রাক) উৎক্ষেপণ ব্যবস্থার পাশাপাশি যুদ্ধজাহাজ, সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমান এবং ডুবোজাহাজ থেকে একে ছোড়া যায়। প্রথাগত বিস্ফোরকের পাশাপাশি ক্ষেপণাস্ত্রটি পরমাণু হাতিয়ার বহনেও সমান ভাবে সক্ষম। গতিবেগ শব্দের প্রায় তিনগুণ।স্থলভূমি বা যুদ্ধজাহাজ থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য ব্রহ্মসের পাল্লা ২৯০ থেকে ৪০০ কিলোমিটার। বিমান বা ডুবোজাহাজে ব্যবহৃত সংস্করণের কিছুটা কম।
শুক্রবার এক সম্মেলনে ‘এনপিও মাশিনোস্ট্রোয়েনিয়া’-র সিইও আলেকজান্ডার লিওনভ বলেন, রাশিয়া এবং ভারত ক্রমাগত ব্রহ্মস ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র আপগ্রেড করছে এবং হাইপারসনিক টেকনোলজির কাজে নিযুক্ত রয়েছে। আলেকজান্ডার লিওনভকে উদ্ধৃত করে রুশ সংবাদ সংস্থা ‘তাস’ জানিয়েছে, 'আমরা এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে ক্রমাগত আধুনিকীকরণ করছি, তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি উন্নত করছি। সেই কারণেই এটি ধারাবাহিক কাজ। ব্রহ্মস প্রকল্পের আওতায়, ছোট আকারের ক্ষেপণাস্ত্র এবং হাইপারসনিক প্রযুক্তির উপরও কাজ চলছে।' উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে আরও একবার চর্চায় চলে এসেছে এই ক্ষেপণাস্ত্র। এমনকী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের বক্তৃতাতেও উঠে এসেছিল রাশিয়ার সহযোগিতায় ভারতে তৈরি সেই ব্রহ্মস ক্রুজ সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের কথা। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও ইসলামাবাদকে হুঙ্কার দিয়েছিলেন, সিঁদুর অভিযান শুধুই ঝলক ছিল। পাকিস্তানের প্রতিটি কোনাই ব্রহ্মসের নাগালের মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন তিনি।