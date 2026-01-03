Edit Profile
    BSNL Re 1 Recharge Plan: ৬০ GB ইন্টারনেট, আনলিমিটেড কলিং, সিম- মাত্র ১ টাকার প্যাক চালু! কতদিন মিলবে?

    এক টাকায় মিলবে ৬০ GB ইন্টারনেট। পাবেন আনলিমিটেড ভয়েস কলিংয়ের সুযোগ। ৩,০০০টি এসএমএস করতে পারবেন। আবার বিনামূল্যে পাবেন সিম। মাত্র এক টাকার প্যাকেই সেইসব সুযোগ-সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা। কতদিন সেই সুযোগ পাবেন?

    Published on: Jan 03, 2026 8:24 PM IST
    By Ayan Das
    বিএসএনএল (ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড) এক টাকার মানি চার্জ প্ল্যান চালু করল। শনিবার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে যে কেবলমাত্র সীমিত সময়ের জন্যে সেই অফার পাওয়া যাবে। এক টাকার এই প্ল্যানে গ্রাহকরা ৩০ দিনের মেয়াদ পাবেন। এই প্ল্যানে গ্রাহকরা পাবেন প্রচুর ডেটা। পাবেন মোট ৩,০০০টি এসএমএস। শুধু তাই নয়, এক টাকায় আনলিমিটেড ভয়েস কলিংয়ের সুবিধাও পাবেন গ্রাহকরা। সেই প্ল্যানে কী কী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, তা বিস্তারিতভাবে জেনে নিন।

    এক টাকার বিশেষ রিচার্জ প্যাক চালু করল বিএসএনএল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    এক টাকার বিশেষ রিচার্জ প্যাক চালু করল বিএসএনএল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    এক টাকার রিচার্জ প্যাকে কী কী সুবিধা মিলবে?

    ১) বিএসএনএলের এক টাকার প্ল্যানে ৩০ দিনের ভ্যালিডিটি পাওয়া যায়।

    ২) বিএসএনএলে তরফে জানানো হয়েছে, এই প্ল্যানের আওতায় গ্রাহকরা প্রতিদিন দু'জিবি ডেটা পাবেন। অর্থাৎ একবার রিচার্জ করলে মোট ৬০ জিবি ডেটা পাওয়া যাবে।

    ৩) এই প্ল্যানে গ্রাহকরা প্রতিদিন ১০০টি এসএমএস পাবেন। অর্থাৎ গ্রাহকরা রিচার্জ প্যাকে ৩,০০০টি এসএমএস পাবেন।

    ৪) এই প্ল্যানের আওতায় বিনামূল্যে বা ফ্রি'তে সিমও পাওয়া যাবে।

    বিএসএনএলের সেই অফার পাওয়া যাবে কতদিন?

    শনিবার বিএসএনএলের তরফে জানানো হয়েছে যে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সেই অফারের সুবিধা পাওয়া যাবে। গ্রাহকরা নিকটবর্তী বিএসএনএল কেন্দ্র এবং বিএসএনএল সেলফ কেয়ার অ্যাপের মাধ্যমে সেই সেই এক টাকার প্যাকের সুযোগ নিতে পারবেন। আর এটা একেবারেই নয়া বছরের বিশেষ প্যাক হিসেবে চালু করা হয়েছে। ২০২৬ সালের শুরুতেই নয়া প্যাকের কথা ঘোষণা করেছে বিএসএনএল। আর বছরের প্রথম মাসেই স্রেফ সেই সুযোগ পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে।

    BSNL Re 1 Recharge Plan: ৬০ GB ইন্টারনেট, আনলিমিটেড কলিং, সিম- মাত্র ১ টাকার প্যাক চালু! কতদিন মিলবে?
