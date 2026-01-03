BSNL Re 1 Recharge Plan: ৬০ GB ইন্টারনেট, আনলিমিটেড কলিং, সিম- মাত্র ১ টাকার প্যাক চালু! কতদিন মিলবে?
এক টাকায় মিলবে ৬০ GB ইন্টারনেট। পাবেন আনলিমিটেড ভয়েস কলিংয়ের সুযোগ। ৩,০০০টি এসএমএস করতে পারবেন। আবার বিনামূল্যে পাবেন সিম। মাত্র এক টাকার প্যাকেই সেইসব সুযোগ-সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা। কতদিন সেই সুযোগ পাবেন?
বিএসএনএল (ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড) এক টাকার মানি চার্জ প্ল্যান চালু করল। শনিবার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে যে কেবলমাত্র সীমিত সময়ের জন্যে সেই অফার পাওয়া যাবে। এক টাকার এই প্ল্যানে গ্রাহকরা ৩০ দিনের মেয়াদ পাবেন। এই প্ল্যানে গ্রাহকরা পাবেন প্রচুর ডেটা। পাবেন মোট ৩,০০০টি এসএমএস। শুধু তাই নয়, এক টাকায় আনলিমিটেড ভয়েস কলিংয়ের সুবিধাও পাবেন গ্রাহকরা। সেই প্ল্যানে কী কী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, তা বিস্তারিতভাবে জেনে নিন।
শনিবার বিএসএনএলের তরফে জানানো হয়েছে যে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সেই অফারের সুবিধা পাওয়া যাবে। গ্রাহকরা নিকটবর্তী বিএসএনএল কেন্দ্র এবং বিএসএনএল সেলফ কেয়ার অ্যাপের মাধ্যমে সেই সেই এক টাকার প্যাকের সুযোগ নিতে পারবেন। আর এটা একেবারেই নয়া বছরের বিশেষ প্যাক হিসেবে চালু করা হয়েছে। ২০২৬ সালের শুরুতেই নয়া প্যাকের কথা ঘোষণা করেছে বিএসএনএল। আর বছরের প্রথম মাসেই স্রেফ সেই সুযোগ পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে।