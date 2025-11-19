Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    BSNL Recharge Pack: ৬.৬ টাকায় রোজ ২ জিবি ডেটা, ১ বছর করতে হবে না রিচার্জ! কী সুবিধা আছে এই প্যাকে?

    আপনি কি বারবার মোবাইল রিচার্জ করাতে করাতে ক্লান্ত? তাহলে আপনার জন্য দারুণ খবর রয়েছে। এই সংস্থার তরফে একটি দারুণ ৩৬৫ দিনের ভ্যালিডিটির প্ল্যান অফার করা হচ্ছে। একবার রিচার্জ করলেই হবে। আনলিমিটেড কলিং, প্রচুর ডেটা বেনিফিট এবং আরও অনেক অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে।

    Published on: Nov 19, 2025 7:07 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দৈনিক খরচ: এই প্ল্যানের (বার্ষিক ২,৩৯৯ টাকা) আওতায় পুরো এক বছর অর্থাৎ ৩৬৫ দিনের ভ্যালিডিটি পাবেন। প্রতিদিন দু'জিবি হাইস্পিড ডেটা, আনলিমিটেড ভয়েস কলিং এবং ১০০টি এসএমএসের মতো সুবিধা দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেই প্ল্যানের দৈনিক খরচ ৬.৫৭ টাকার মতো পড়ে থাকে।

    বিএসএনএল ২৩৯৯ টাকার রিচার্জ প্ল্যান চালু করেছে। (ছবিটি প্রতীকী)
    বিএসএনএল ২৩৯৯ টাকার রিচার্জ প্ল্যান চালু করেছে। (ছবিটি প্রতীকী)

    রোজ দু'জিবি হাইস্পিড ডেটা পাওয়া যাবে: এই প্ল্যানে প্রতিদিন আপনি দু'জিবি হাইস্পিড ডেটা পাবেন। তার ফলে লাভবান হবেন সেই ব্যবহারকারীরা, যাঁরা সারাদিন ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। কিন্তু নিজেদের বাজেট নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। এই প্ল্যানটি তাঁদের ব্যয়বহুল মাসিক রিচার্জ ছাড়াই নিরবচ্ছিন্ন ডেটা সরবরাহ করে। প্রতিদিন দু'জিবি হাইস্পিড ডেটার সীমা শেষ হওয়ার পরেও আপনার ইন্টারনেট বন্ধ হবে না। শুধু গতি কিছুটা কমে যাবে। এই ফিচারটি অত্যন্ত দরকারি কারণ আপনি জরুরি অ্যাপস যেমন হোয়্যাটসঅ্যাপ, মেসেজিং বা বেসিক ব্রাউজিংয়ের জন্য ইন্টারনেট পেতে থাকবেন। বিশেষ করে এমন সময়ে যখন হাইস্পিড ডেটা শেষ হয়ে যায়, তখনও জরুরি কাজগুলি বাধা ছাড়াই সম্পন্ন করা যেতে পারে।

    আনলিমিটেড ভয়েস কলিংয়ের সুবিধা: বিএসএনএলের এই প্ল্যানে পুরো এক বছর আনলিমিটেড ভয়েস কলিংয়ের সুযোগ দেয়। অর্থাৎ আপনি যে কোনো নেটওয়ার্কে যতবার খুশি, যতক্ষন খুশি কল করতে পারবেন। কোনও লিমিটই নেই। এই অফারটি বিশেষভাবে সেইসব মানুষের জন্য দারুণ যাঁরা দিনে অনেকবার বন্ধু, পরিবার বা অফিসের প্রয়োজনে কল করেন। ব্যালেন্স বা কল মিনিটের চিন্তা সম্পূর্ণ শেষ।

    প্রতিদিন বিনামূল্যে এসএমএসের সুযোগ: বিএসএনএলের এই প্ল্যানে প্রতিদিন ১০০টি এসএমএস বিনামূল্যে করা হয়। অর্থাৎ দিনে ১০০টি পর্যন্ত মেসেজ করলে কোনও টাকা কাটবে না।

    News/News/BSNL Recharge Pack: ৬.৬ টাকায় রোজ ২ জিবি ডেটা, ১ বছর করতে হবে না রিচার্জ! কী সুবিধা আছে এই প্যাকে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes