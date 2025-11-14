BSNL Special Recharge Plan: ১ টাকায় মিলবে ৬০ জিবি ডেটা, মেয়াদ ৩০ দিনের, পাবেন সিমকার্ডও, কালই শেষ হচ্ছে অফার

BSNL Special Recharge Plan: ১ টাকায় মিলবে ৬০ জিবি ডেটা, মেয়াদ ৩০ দিনের, পাবেন সিমকার্ডও, কালই শেষ হচ্ছে অফার
দীপাবলির সময়ে বিএসএনএল 'দীপাবলি বোনাঞ্জা প্ল্যান' নামে একটি ১ টাকার প্ল্যান চালু করেছিল। যে প্ল্যানের অফার শেষ হচ্ছে আগামিকাল (১৫ নভেম্বর)। এই প্ল্যানের দাম মাত্র এক টাকা। নতুন গ্রাহকরা এতে এমন সব সুবিধা পাচ্ছেন, যেগুলি সাধারণত বেশি দামের রিচার্জ প্ল্যানেই পাওয়া যায়। তাই আপনার যদি বেশি ডেটা, আনলিমিটেড কল ও এসএমএসের সুবিধা প্রয়োজন হয়, তাহলে এখনই এই প্ল্যানটি সক্রিয় করতে পারেন।
বিএসএনএল 'দীপাবলি বোনাঞ্জা প্ল্যানে' কী কী আছে?
১) এই প্ল্যানের মেয়াদ ৩০ দিনের।
২) প্রতিদিন ২ জিবি হাই-স্পিড ডেটা পাবেন। পুরো মাসে মোট ৬০জিবি ডেটা ব্যবহার করতে পারবেন।
৩) সমস্ত নেটওয়ার্কে আনলিমিটেড কলিংয়ের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, যাতে গ্রাহকরা নির্বিঘ্নে কথা বলতে পারেন।
৪) শুধু তাই নয়, প্রতিদিন ১০০টি এসএমএসের সুবিধাও এই প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যা নতুন গ্রাহকদের জন্য একটি সম্পূর্ণ কম্বো প্যাক।
৫) ফ্রি সিমও পাওয়া যায়।-এই এক টাকার অফারের সঙ্গে একটি ফ্রি সিম কার্ডও দিচ্ছে।
৬) এই অফারের মেয়াদ সিম অ্যাক্টিভেশনের তারিখ থেকে শুরু হবে। অর্থাৎ যেদিন নতুন সিম চালু হবে, সেদিন থেকেই ৩০ দিনের গণনা শুরু হবে।
কীভাবে BSNL দীপাবলি বোনাঞ্জা প্ল্যান চালু করবেন?
আপনার বিএসএনএল কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার বা কোনও অনুমোদিত বিএসএনএল রিটেলারের কাছে যেতে হবে। সেখানে মাত্র এক টাকা দিয়ে আপনি একটি নতুন বিএসএনএল সিম পাবেন। সিম অ্যাক্টিভেশনের সঙ্গে-সঙ্গেই এই দীপাবলির অফারটি আপনার নম্বরে সক্রিয় হয়ে যাবে। আপনার এলাকায় বিএসএনএল ৪জি নেটওয়ার্ক থাকলে আপনি কোনও সমস্যা ছাড়াই দ্রুত ইন্টারনেট স্পিডের পুরো সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন।
বিএসএনএলের এই প্ল্যানটি প্রথমে অগস্টে চালু করা হয়েছিল। কিন্তু এখন কোম্পানি এর শেষ তারিখ বাড়িয়ে এটিকে দীপাবলি বোনাঞ্জা অফার হিসেবে চালু করেছে। এই অফারটি শুধুমাত্র নতুন বিএসএনএল গ্রাহকদের জন্য। অর্থাৎ পুরনো গ্রাহকরা এই অফারের সুবিধা নিতে পারবেন না। আর একদিনই আছে সেই প্ল্যানের সুযোগ নেওয়ার।
