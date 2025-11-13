Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    BSNL Recharge Pack Update: রোজ ৪.৯৬ টাকায় পুরো বছরে পাবেন ৭৩০ GB ডেটা! কয়েকদিন পরেই শেষ স্পেশাল অফার

    এই প্ল্যানে ৩৬৫ দিনের জন্য রোজ দু'জিবি হাইস্পিড ডেটা, সারা দেশে আনলিমিটেড কল, প্রতিদিন ১০০টি এসএমএস আছে। সেই প্ল্য়ানের আওতায় বিনামূল্যে সিম পাওয়া যায়। এই প্ল্যানের খরচ পড়ে ১,৮১২ টাকা। অর্থাৎ প্রতিদিনের নিরিখে বিবেচনা করলে দৈনিক ৪.৯৬ টাকারও কম খরচ পড়ে।

    Published on: Nov 13, 2025 12:51 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বিএসএনএলের ‘সম্মান প্ল্যান’ শীঘ্রই শেষ হবে। এক বছরের মেয়াদের একটি প্ল্যান চালু করেছে বিএনএসএল। যার নাম দিয়েছে তারা ‘সম্মান প্ল্যান’। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এই প্ল্যানে ৩৬৫ দিনের জন্য রোজ দু'জিবি হাইস্পিড ডেটা, সারা দেশে আনলিমিটেড কল, প্রতিদিন ১০০টি এসএমএস আছে। সেই প্ল্য়ানের আওতায় বিনামূল্যে সিম পাওয়া যায়। এই প্ল্যানের খরচ পড়ে ১,৮১২ টাকা। অর্থাৎ প্রতিদিনের নিরিখে বিবেচনা করলে দৈনিক ৪.৯৬ টাকারও কম খরচ পড়ে।

    রোজ ৪.৯৬ টাকায় পুরো বছরে পাবেন ৭৩০ GB ডেটা! কয়েকদিন পরেই শেষ স্পেশাল অফার। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    রোজ ৪.৯৬ টাকায় পুরো বছরে পাবেন ৭৩০ GB ডেটা! কয়েকদিন পরেই শেষ স্পেশাল অফার। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    ১) এই প্ল্যানে ব্যবহারকারীদের প্রতিদিন দু'জিবি পর্যন্ত হাইস্পিড ইন্টারনেট ডেটা দেওয়া হয়। এমনকী দু'জিবি ডেটা শেষ হওয়ার পরেও ইন্টারনেট চলতে থাকবে, শুধু গতি কিছুটা কমে যাবে। অর্থাৎ, সারা বছর, আপনি ৭৩০ জিবি হাইস্পিড ডেটা পাবেন যা সোশ্যাল মিডিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব বা ভিডিয়ো কলিংয়ের জন্য যথেষ্ট।

    ২) বিএসএনএল এই প্ল্যানে সারা দেশের সমস্ত নেটওয়ার্কে (জিও, এয়ারটেল, ভিআই) আনলিমিটেড ভয়েস কলিংয়ের সুবিধা দিচ্ছে। লোকাল এবং এসটিডি উভয় কলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেইসঙ্গে আপনি প্রতিদিন ১০০টি এসএমএস পাঠানোর সুবিধা পাবেন

    ফ্রি সিম এবং সহজেই অ্যাক্টিভেশন করা যায়: এই প্ল্যানের সঙ্গে নতুন গ্রাহকদের বিনামূল্যে সিম কার্ড দেওয়া হচ্ছে। বিএসএনএলের কাস্টমার সেন্টার বা অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে সক্রিয় করা যেতে পারে। বাড়তি কোনও চার্জ নেই।

    বেশিদিন অফার নেই কিন্তু…

    বিএসএনএল স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে এই সম্মান প্ল্যানটি সীমিত সময়ের অফার হিসাবে চালু করা হয়েছে। কয়েকদিনই এই অফারের সুবিধা মিলবে। আগামী ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত এই প্ল্যানের রিচার্জ করা হবে।

    কীভাবে রিচার্জ করতে হবে?

    আপনি যদি এই অফারটির সুবিধা নিতে চান, তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকটস্থ বিএসএনএল সেন্টার বা অনলাইন পোর্টালে (bsnl.co.in বা আমার বিএসএনএল অ্যাপ) গিয়ে এটি সক্রিয় করুন। অনেক ব্যবহারকারী জানিয়েছেন যে এই প্ল্যানটি অনলাইন বুকিং এবং ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কয়েক মিনিটের মধ্যে সক্রিয় হয়ে যায়।

    News/News/BSNL Recharge Pack Update: রোজ ৪.৯৬ টাকায় পুরো বছরে পাবেন ৭৩০ GB ডেটা! কয়েকদিন পরেই শেষ স্পেশাল অফার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes