Budget Cheaper and Costlier List: মদের দাম বাড়ছে, ওষুধের কমছে, বাজেটের পরে কোন জিনিস সস্তা ও দামি হবে? রইল তালিকা
প্রতিবারের মতোই বাজেটে যে যে ঘোষণা করা হল, তার জেরে একাধিক পণ্যের দাম কমে যাবে। বাড়তে চলেছে কয়েকটি পণ্যের দাম। এমনিতে যে বাজেটকে যুবচালিত বাজেট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।
এবারের বাজেটে একাধিক ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক কাটছাঁটের পথে হাঁটল কেন্দ্রীয় সরকার। আর সেই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জিনিসের দাম কমতে চলেছে। বাড়তে চলেছে হাতেগোনা কয়েকটি জিনিসের দাম। এমনিতে এবার বাজেট পেশের সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, এবার বাজেট যুবশক্তি চালিত বাজেট। কর্তব্য ভবনে পেশ করা এটা প্রথম বাজেট। আর তাই তিনটি কর্তব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। প্রথমত, আর্থিক বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করা। দ্বিতীয়ত, ভারতের মানুষের আকাঙ্খা পূরণ করা। তৃতীয়ত, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-র নীতি বজায় রেখে প্রত্যেকের অর্থবহ অংশগ্রহণ। রিফর্ম এক্সপ্রেস নিজের ছন্দ বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে। যা আমাদের কর্তব্য পূরণে সহায়তা করবে।
কোন কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে?
১) কয়লা।
২) স্ক্র্যাপ বা ছাঁটের জিনিস।
৩) মদ।
৪) সিগারেট।
৫) তামাকজাত পণ্য।
কোন কোন জিনিসের দাম কমে যাবে?
১) লেদারের জিনিস।
২) ১৭ রকমের ক্যানসারের ওষুধ।
৩) সাত রকমের বিরল রোগের ওষুধ।
৪) বিদেশ ভ্রমণ (বিদেশের ট্যুর প্যাকেজ)।
৫) বিদেশে পড়াশোনা।
৬) মাইক্রোওয়েভ ওভেন।
৭) টিভির যন্ত্রপাতি।
৮) ক্যামেরা।
৯) ভিডিয়ো গেম তৈরির জিনিস।
১০) কফি ও ভেন্ডিং মেশিন।
১১) বিমানের যন্ত্রাংশ।
১২) সিএনজির সঙ্গে মিশ্রিত জৈব জ্বালানি।
১৩) শাড়ি।
১৪) সোলার প্যানেল।
১৫) সামুদ্রিক খাদ্য।
১৬) বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি।
