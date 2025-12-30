Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Budget 2026 Preparation: বাংলায় ভোটের আগের বাজেটে মিলবে আরও ‘উপহার’? অর্থনীতিদের সঙ্গে বৈঠকে মোদী

    ২০২৫ সালের পূর্ণাঙ্গ বাজেটে একগুচ্ছ উপহার মিলেছে। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও কি সেরকম উপহার মিলবে?

    Published on: Dec 30, 2025 8:59 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার নীতি আয়োগে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারের মূল লক্ষ্যগুলি তুলে ধরেন। সমাজের নতুন আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পূরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন তিনি। এবারের আলোচনার মূল ভাবনা ছিল আত্মনির্ভরতা ও কাঠামোগত রূপান্তর - বিকশিত ভারতের লক্ষ্য। বিকশিত ভারতকে একটি জাতীয় আকাঙ্ক্ষা হিসাবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি এখন আর কেবল সরকারি নীতি নয়, বরং একটি সত্যিকারের মানুষের আকাঙ্ক্ষা।

    বাজেট সংক্রান্ত বৈঠকে মোদী। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    বাজেট সংক্রান্ত বৈঠকে মোদী। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    তিনি বলেন, শিক্ষা, ভোগ এবং আন্তর্জাতিক গতিশীলতার পরিবর্তিত ধরণায় এই পরিবর্তন স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই পরিবর্তনগুলির ফলে সমাজের আশা-আকাঙ্খা ও চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা পূরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উন্নত পরিকাঠামো পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে।

    প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সংহতি অর্জনের জন্য মিশন মোড সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। দীর্ঘমেয়াদী বিকাশ বজায় রাখতে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিশন মোড সংস্কারের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে ভারতের নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং বাজেট অবশ্যই ২০২৪৭ সালের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

    তিনি জোর দিয়ে বলেন, আন্তর্জাতিক শ্রমশক্তি এবং আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য ভারতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাকে শক্তিশালী করে তোলা জরুরি। আলোচনায় অর্থনীতিবিদরা উৎপাদন ও পরিষেবা খাতে উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতা বাড়ানোর কৌশলগত পরামর্শ দেন। বৈঠকে গৃহস্থালির সঞ্চয় বৃদ্ধি, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে কাঠামোগত রূপান্তর ত্বরান্বিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আলোচনায়, বিশেষজ্ঞরা বহু-ক্ষেত্রীয় উত্পাদনশীলতা সক্ষম হিসাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এর ভূমিকা তুলে ধরেন এবং ভারতের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই) এর অব্যাহত সম্প্রসারণ নিয়েও আলোচনা করেন।

    News/News/Budget 2026 Preparation: বাংলায় ভোটের আগের বাজেটে মিলবে আরও ‘উপহার’? অর্থনীতিদের সঙ্গে বৈঠকে মোদী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes