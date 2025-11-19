Pakistan on terror attack in India: 'আল্লাহর রহমতে লালকেল্লা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত হামলা..…', স্বীকার 'পাক' নেতার
পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের নেতা চৌধুরী আনওয়ারুল হক প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিই ভারতে ‘লালকেল্লা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত’ হামলা চালিয়েছে। আনওয়ারুল সোমবারই অনাস্থা ভোটে হেরে পদত্যাগ করেছেন।
ভারত বহুদিন ধরেই আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসের জন্য পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিয়ে আসছে। যদিও ইসলামাবাদ প্রতিবারই তা অস্বীকার করে আসছে। এবার এক স্বীকারোক্তিতে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের নেতা চৌধুরী আনওয়ারুল হক প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিই ভারতে ‘লালকেল্লা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত’ হামলা চালিয়েছে। আনওয়ারুল সোমবারই অনাস্থা ভোটে হেরে পদত্যাগ করেছেন। তিনি এই বিবৃতি পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের বিধানসভায় দিয়েছেন। ডিউলের সদস্য, যা হামলার কয়েক দিন আগে ফরিদাবাদে ফাঁস হয়েছিল।
'কাশ্মীরের জঙ্গল' মন্তব্য পহেলগাঁও হামলার ইঙ্গিত
চৌধুরী আনওয়ারুল হকের 'কাশ্মীরের জঙ্গল' মন্তব্য আসলে ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় হওয়া জঙ্গি হামলার দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে পাকিস্তানি সন্ত্রাসীরা পর্যটকদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করে গুলি চালিয়েছিল। তাতে ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এরপর ভারত অপারেশন সিঁদুরের অধীনে পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসী আস্তানায় সামরিক অভিযান চালিয়ে হামলা করেছিল।
পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিলেন নেতা
তারইমধ্যে সোমবার অনাস্থা প্রস্তাবে হেরে যাওয়ার পর সেই মন্তব্য করেছেন আনওয়ারুল। তাঁর বক্তৃতার একটি ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। ক্লিপে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘যদি তোমরা (ভারত) বালোচিস্তানকে রক্তে রঞ্জিত করতে থাকো, তাহলে আমরা লালকেল্লা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতে হামলা করব এবং আল্লাহের রহমতে আমাদের শাহিনরা তা করে দেখিয়েছে। তারা এখনও লাশ গুনতে পারছে না।’
তবে এই প্রথমবার নয়, আগেও আনওয়ারুল হক ভারতের বিরুদ্ধে বিষ উগরে দিয়েছেন। এই বছরের এপ্রিলে তিনি ভারতকে রক্তাক্ত হামলার হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘তোমরা বালোচিস্তানে পাকিস্তানিদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলবে, এর দাম তোমাদের দিল্লি থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত দিতে হবে।'
