Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    অদৃশ্য আর্থিক সঙ্কটে মানুষ! দ্রুত বাড়বে সঞ্চয়, কাজে লাগান এই ৯ নিয়ম

    ১৫-২০ দিন পর, অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে, বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে। এর অন্যতম কারণ হল তারা যা উপার্জন করেন তা সবটাই ব্যয় করেন।

    Published on: Nov 13, 2025 11:00 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সাধারণত একজন মানুষের আয়ের কত শতাংশ সঞ্চয় করা উচিত তা নির্ভর করে, তার আয় এবং অবশ্যম্ভাবী ব্যয়ের ওপর। মাসের শুরুতে, যখন আপনার ফোনে মেসেজ আসে যে অ্যাকাউন্টে বেতন ঢুকেছে, তখন অজান্তেই আপনার মুখে ফুটে উঠে হাসি। কিন্তু এই আনন্দ মাত্র কয়েক দিনের জন্যই স্থায়ী হয়। ১৫-২০ দিন পর, অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে, বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে। এর অন্যতম কারণ হল তারা যা উপার্জন করেন তা সবটাই ব্যয় করেন। আগে থেকেই বিনিয়োগ সম্পর্কে খুব একটা ভাবেন না। শেষমেশ যখন তারা বিনিয়োগ করতে শুরু করেন, তখন অনেকটাই দেরি হয়ে যায়। তবে এই ব্যাপারে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নীতিন কৌশিক সম্প্রতি একটি পোস্ট করেছেন। যা সাধারণ চাকরিজীবী মানুষকে অনেকটাই সাহায্য করবে।

    অদৃশ্য আর্থিক সঙ্কটে মানুষ!
    অদৃশ্য আর্থিক সঙ্কটে মানুষ!

    এক্স-এ শেয়ার করা এক পোস্টে ৯টি আর্থিক ক্ষতির কথা তুলে ধরেছেন সিএ নীতিন কৌশিক। যা অধিকাংশ মানুষ নিজের অজান্তেই করে বসেন। সেগুলি এড়াতে বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন নীতিন।

    ১. বিনিয়োগের সঙ্গে বিমা যুক্ত করা

    একটি সাধারণ টার্ম প্ল্যান আপনার পরিবারকে নিরাপত্তা দেয়। আবার মিউচুয়াল ফান্ড আপনার সম্পদ বৃদ্ধি করে। তাই সঠিক টার্ম প্ল্যান+মিউচুয়াল ফান্ডগুলি প্রায়শই সব কিছুর চেয়ে এগিয়ে থাকে-সুরক্ষা এবং বৃদ্ধি উভয় ক্ষেত্রেই।

    ২. ঘনিষ্ঠদের ঋণের জন্য স্বাক্ষর

    নিজেকে অন্যের জন্য অতিরিক্ত দয়ালু প্রমাণ উচিত নয়। যদি তারা কোনও পেমেন্ট মিস করে, তাহলে আপনার ক্রেডিট স্কোর ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

    ৩. ক্রেডিট কার্ডের 'ন্যূনতম বিল' পরিশোধ করা

    চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফোরাম নায়েক শেঠ বলেন, ক্রেডিট কার্ডের একটি বিল মিস করা মানেই আপনার সিআইবিআইএল স্কোর কমে যাওয়া। ঋণ এবং ক্রেডিট কার্ডের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা উচ্চ সুদ পরিশোধ, জরিমানা এবং ঋণের চাপ তৈরি করে।

    ৪. পুরো অর্থ বিনিয়োগ করুন, অথবা একেবারেই নয়

    যা আপনি বোঝেন না তাতে একেবারেই বিনিয়োগ করবেন না। নায়েক শেঠ বলেন, টিপস এবং মিস আউট (এফওএমও) ফাঁদের ভয়ের উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলি আর্থিক ক্ষতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

    ৫. যত বেশি আয়, তত বেশি ব্যয়

    ২ লক্ষ টাকা বেতন এবং ২ লক্ষ টাকা খরচ = ০ টাকা মানসিক শান্তি। বেশি আয় করে আপনি লাভবান হন না, বরং বেশি সঞ্চয় করে আপনি ধনী হবেন। নায়েক শেঠ বলেন যে বর্তমান সময়ে অনেকেই সম্পত্তির প্রদর্শনকে আর্থিক সাফল্য ভেবে ভুল করেন। এই অন্বেষণে, তারা যা উপার্জন করে তা সবটাই ব্যয় করে, কিছুই সঞ্চয় করে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, দামি ঘড়ি কিনতে অর্থ ব্যয় করার পরিবর্তে ১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে ২০ বছরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা হতে পারে, যার ১২ শতাংশ রিটার্ন হবে।

    ৬. ইএমআই-এ নতুন গাড়ি কেনা

    ঋণ নিয়ে নতুন গাড়ি কেনার পর প্রথম মাসটা আনন্দের মধ্যে কেটে যায়... এবং পরবর্তী ৬০টি ইএমআই-এর জন্য জীবন কষ্টকর হয়ে ওঠে। শোরুম থেকে বের হওয়ার দিনই একটি নতুন গাড়ির মূল্য প্রায় ২০ শতাংশ কমে যায়।

    ৭. একটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া

    আপনার সম্পদ বিভিন্ন বাস্কেটে রাখুন-স্টক, ঋণ, রিয়েল এস্টেট, সোনা। সম্পদ ভারসাম্যের মাধ্যমে তৈরি হয়, অ্যাড্রেনালিনের মাধ্যমে নয়।

    ৮. গৃহঋণ আপনার অর্ধেক আয়ে ভাগ বসায়

    সবাই নিজের বাড়ির স্বপ্ন দেখে-এটা ঠিক আছে। কিন্তু যদি আপনার ইএমআই বেতনের ৪০-৫০ শতাংশ হয়, তাহলে সেই বাড়িটি আপনার। ইএমআই ২৫ শতাংশের নিচে রাখুন। স্বাধীনতার মূল্য এক বর্গফুটেরও বেশি। শেঠ বলেন, 'নিজস্ব একটি বাড়ির অনেকের কাছেই স্বপ্ন, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বড় গৃহঋণ নেওয়া হলে আর্থিকভাবে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। উচ্চ ইএমআই সঞ্চয়কে গ্রাস করে।

    ৯. সবচেয়ে বিপদজনক ফাঁদ-তাৎক্ষণিক ঋণ

    এগুলি দ্রুত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু ৪০-৫০ শতাংশ বার্ষিক সুদ যুক্ত থাকে। শেঠ ৭টি আর্থিক অভ্যাস অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। কমপক্ষে ৬ মাসের খরচের একটি জরুরি তহবিল তৈরি করুন। একটি টার্ম প্ল্যান কিনুন। ইউলিপ বা এনডাওমেন্ট প্ল্যান এড়িয়ে চলুন। আপনার জীবনযাত্রার ব্যয় আয়ের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করুন। ৫০-৩০-২০ নিয়ম অনুসরণ করুন। ৫০% - চাহিদা, ৩০% - প্রয়োজন এবং ২০% - সঞ্চয়। প্রতি মাসে সময়মতো ক্রেডিট কার্ডের বিল পরিশোধ করুন। আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। এসআইপির মাধ্যমে বিনিয়োগ করুন। আপনার বিনিয়োগের জন্য একজন যোগ্য আর্থিক উপদেষ্টার সাহায্য নিন। আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের পরে এবং আয়ের ৩০-৩৫%-এর নিচে ইএমআই রাখতে পারলেই নিজের বাড়ি কিনুন।

    News/News/অদৃশ্য আর্থিক সঙ্কটে মানুষ! দ্রুত বাড়বে সঞ্চয়, কাজে লাগান এই ৯ নিয়ম
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes