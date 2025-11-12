Modi cabinet on Delhi terrorist attack: দিল্লিতে ‘জঙ্গি হামলাই’ হয়েছে, মানল মোদী মন্ত্রিসভা! বলল সর্বোচ্চ স্তরের নজর আছে

Edit Profile
    Modi cabinet on Delhi terrorist attack: দিল্লিতে 'জঙ্গি হামলাই' হয়েছে, মানল মোদী মন্ত্রিসভা! বলল সর্বোচ্চ স্তরের নজর আছে

    দিল্লির গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনাকে 'নিন্দনীয় জঙ্গি হামলা' হিসেবে ঘোষণা করে একটি প্রস্তাবকে স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে মন্ত্রিসভা মৃতদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছে এবং তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে।

    Published on: Nov 12, 2025 11:02 PM IST
    By Ayan Das
    দিল্লির গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনাকে 'নিন্দনীয় জঙ্গি হামলা' হিসেবে ঘোষণা করে একটি প্রস্তাবকে স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে মন্ত্রিসভা মৃতদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছে এবং তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে। মন্ত্রিসভা এই ঘটনাকে 'দেশ-বিরোধী শক্তির' ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতির প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ১০ নভেম্বর লালকেল্লার কাছে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে দেশ-বিরোধী শক্তিদের দ্বারা সংঘটিত এই কাপুরুষোচিত জঙ্গি হামলা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। মন্ত্রিসভা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে, যাতে অপরাধী, তাদের সহযোগী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে আইনের আওতায় আনা যায়।

    দিল্লি বিস্ফোরণে আহত একজনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    দিল্লি বিস্ফোরণে আহত একজনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    এর আগে প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার এলএনজেপি হাসপাতালে গিয়ে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন যে দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রায় ২৫ মিনিট হাসপাতালে ছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি পোস্ট শেয়ার করে তিনি লেখেন, 'দিল্লির বোমা বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করতে এলএনজেপি হাসপাতালে পৌঁছেছি। আমি সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। এই ষড়যন্ত্রে জড়িত সকলকেই শাস্তি দেওয়া হবে।'

    তারইমধ্যে সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়, ২০০৮ সালের মুম্বইয়ের সেই বিভীষিকা ফিরিয়ে আনতে ২০০টি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল এই মুজাম্মিল, আদিল, উমররা। লালকেল্ল, ইন্ডিয়া গেট, কনস্টিটিউশন ক্লাব, গৌরীশঙ্কর মন্দিরে এই সব হামলার ছক কষেছিল জঙ্গিরা। এছাড়াও জঙ্গিরা রেল স্টেশন, শপিং মলেও হামলার পরিকল্পনা করেছিল। পহেলগাঁও হামলারও আগে থেকে, সেই জানুয়ারি থেকেই এই হামলার ছক কষা হচ্ছিল।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, কাশ্মীরের বিভিন্ন শিক্ষিত ডাক্তারকে এই কাজের জন্যে জইশ বেছে নিয়েছিল। পাক জঙ্গি গোষ্ঠী মনে করেছিল, হোয়াইট কলার হওয়ায় এই সব চিকিৎসকের দিকে কোনও সন্দেহ থাকবে না কারও। দিল্লি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত আই২০ গাড়ি ছাড়াও আরও ২টি গাড়ি জোগাড় করেছিল জঙ্গি উমর। এই বাকি ২ গাড়ি সম্পর্কে এখনও খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে যে এগুলি জঙ্গি ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। বর্তমানে এই গাড়ি এবং আরও জঙ্গিদের ধরতে তদন্ত করা হচ্ছে। এদিকে আই২০ গাড়িটির রুট খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী। যে বিস্ফোরণের ঘটনায় কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

