    ট্রাম্পের শুল্ক হুঁশিয়ারি! কার্নির সফরের আগেই ভারত-কানাডা তেল ও গ্যাস লেনদেন...

    ভারত ও কানাডা উভয় দেশই দ্রুত নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে আগ্রহী।

    Published on: Jan 27, 2026 2:46 PM IST
    By Sahara Islam
    রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর চড়াহারে শুল্ক আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যচুক্তির বিষয়টি এখনও ধোঁয়াশার মধ্যেই। শুল্কনীতি-অভিবাসন নীতি নিয়ে বরাবরই কড়াকড়ি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকী ট্রাম্পের শুল্কের কোপ ভারতের উপর যেমন পড়েছে ঠিক তেমনই কানাডা, চিন-সহ আরও বহু দেশেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের কোপ পড়েছে। সম্প্রতি কানাডার উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সূত্রের খবর, এই আবহে আগামী মার্চ মাসে ভারতে আসার সম্ভাবনা কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির। এই সফরে শক্তি, খনিজ, পরমাণু সহযোগিতা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি
    প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি

    কানাডায় ভারতের হাই কমিশনার দীনেশ পাটনায়েক জানিয়েছেন, এই সফর কেবল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্যই নয়, বরং আন্তর্জাতিক কূটনীতির দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে চলতি সপ্তাহেই ভারতে এসেছেন কানাডার শক্তিমন্ত্রী টিম হগসন। ব্লুমবার্গ নিউজের দেখা একটি যৌথ বিবৃতি অনুসারে, টিম হগসন এবং কেন্দ্রীয় পেট্রলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরির মধ্যে বৈঠকের পর ভারত ও কানাডা অপরিশোধিত তেল এবং তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) লেনদেন নিয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন। মঙ্গলবারই গোয়ায় চতুর্থ 'ইন্ডিয়ায় এনার্জি উইক' চলাকালীনই দুই দেশের মন্ত্রী বৈঠকে বসবেন। জাস্টিন ট্রুডো কানাডার ক্ষমতায় থাকাকালীন দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে যথেষ্ট বরফ জমেছিল। তবে সেই শীতলতা মার্ক কার্নির সময়ে কাটতে শুরু করেছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তার আবহে কানাডা নিজেদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৈচিত্র্যময় করার পথে হাঁটছে। ডাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের মঞ্চে মার্ক কার্নি স্পষ্টই বলেছেন, বর্তমান বৈশ্বিক নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ছে এবং মধ্যম শক্তিগুলিকে নতুন জোট গড়ে তুলতে হবে।

    বিবৃতি অনুসারে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি এবং কানাডার শক্তিমন্ত্রী টিম হগসন ইউরেনিয়াম সরবরাহ, তেল ও গ্যাস, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের সহযোগিতা সংক্রান্ত একগুচ্ছ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন। মার্চ মাস থেকেই ভারত ও কানাডার মধ্যে সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সিইপিএ) নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হতে পারে। প্রায় দু’বছর ধরে থমকে থাকা এই আলোচনা গত নভেম্বরে পুনরায় চালু করার বিষয়ে দুই দেশ সম্মত হয়। তাঁর দাবি, আলোচনা শুরু হলে এক বছরের মধ্যেই সিইপিএ চূড়ান্ত করা সম্ভব। কার্নির এই সফরকে ভারত-কানাডা সম্পর্কের ‘রিসেট’ হিসেবেও দেখা হচ্ছে। তাঁর পূর্বসূরি জাস্টিন ট্রুডোর আমলে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, বিশেষ করে ২০২৩ সালে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে ভারতের ভূমিকা নিয়ে কানাডার অভিযোগ ঘিরে। ভারত সেই অভিযোগ শুরু থেকেই জোরালোভাবে অস্বীকার করেছে।

    ২০২৪ সালে দুই দেশের পণ্য ও সেবা খাতের বাণিজ্য প্রায় ১৩.৩ বিলিয়ন কানাডীয় ডলারে পৌঁছায়। কানাডার গুরুত্বপূর্ণ খনিজ রপ্তানির মাত্র ১ শতাংশ ভারত থেকে আসে, সরকার বলেছে যে এই ব্যবধান সুযোগের মাত্রাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। কানাডা ২০২৫ সালের জুন থেকে এশিয়ায় এলএনজি রপ্তানি শুরু করে এবং এর এলপিজি টার্মিনালগুলির ভারতে তুলনামূলকভাবে ছোট শিপিং রুট রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত ও কানাডা উভয় দেশই দ্রুত নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে আগ্রহী। সামনের মাসে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সফরের সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় ও নিরাপত্তা সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি বাণিজ্যমন্ত্রী পীয়ুষ গোয়েল ও অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের কানাডা সফরও হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

    News/News/ট্রাম্পের শুল্ক হুঁশিয়ারি! কার্নির সফরের আগেই ভারত-কানাডা তেল ও গ্যাস লেনদেন...
