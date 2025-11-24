ছেলের সন্তানকে দেখতে কানাডায়, সেখানে ছাত্রীদের যৌন হেনস্থা, নির্বাসিত হল ভারতীয়

স্কুল ছাত্রীদের যৌন হেনস্থার ঘটনায় এক ভারতীয় ব্যাক্তিকে নির্বাসিত করল কানাডা। জানা গেছে, জগজিৎ সিং (৫১) ছয় মাসের ভিজিটর ভিসায় কানাডায় গিয়েছিলেন। সেই সময় অন্টারিয়ো সারনিয়ায় একটি হাই স্কুলের বাইরে দুই নাবালিকা ছাত্রীকে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠে তাঁর বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনায় জগজিৎ সিংকে দোষী সাব্যস্ত করে কানাডার আদালত।
পুলিশ জানিয়েছে, জুলাই মাসে সদ্যোজাত নাতি বা নাতনিকে দেখতে অন্টারিয়ো গিয়েছিল জগজিৎ সিং। সে দেশে তার থাকার কথা ছিল ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু কানাডায় যাওয়ার পর থেকেই তিনি স্থানীয় একটি হাই স্কুলের কাছে বারবার যাতায়াত করতে শুরু করেন। সেই সঙ্গে স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে ধূমপানও করতেন। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৮ থেকে ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে, জগজিৎ সিং বারবার সেই স্কুলের ছাত্রীদের কাছে যান এবং তাদের সঙ্গে মাদক ও অ্যালকোহল নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন। এমনকী ছাত্রীদের ছবি তোলার জন্য জোর যার করতে থাকেন। এক ছাত্রী পুলিশকে জানিয়েছে, সে প্রথমে ছবি তুলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। কিন্তু জগজিৎ সিং চলে যাবেন বলে ভেবে ছবি তুলতে জারি হয়ে যায়। তারপরেই তিনি ওই ছাত্রীকে তার হাত দিয়ে ঘিরে ধরার চেষ্টা করেন। এরপরেই ওই ছাত্রী অস্বস্তিতে পড়ে যায় এবং জগজিৎকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, জগজিৎ সিং ঠিকমতো ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন না। স্কুলের ছুটির সময় তিনি ছাত্রীদের পিছু নিতেন। অশালীন আচরণের পাশাপাশি জোর করে কিশোরীদের ছবি তোলার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
গত ১৬ সেপ্টেম্বর ওই ভারতীয়কে গ্রেফতার করে কানাডা পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে তা ফৌজদারি মামলায় পরিণত হয়। তাঁর পরে ছাড়া পেলেও পর্ব পর অভিযোগ আসায় একাধিক বার গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। আগামী ৩০ ডিসেম্বর দেশে ফেরার কথা ছিল জগজিতের। ছাত্রীদের যৌন হেনস্থার ঘটনায় আদালত তাঁকে কিছু দিনের জন্য কারাদণ্ড দলেও, বিচারক পত্রপাঠ ওই ভারতীয়কে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছেন। জগজিৎ আর কোনও দিন যাতে কানাডা যেতে না পারে, সেই রায়ও দিয়েছেন বিচারক। কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সির কর্মকর্তারাও আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং শুনানির পরপরই জগজিৎ সিংকে হেফাজতে নেওয়া হয়। যদিও ৩০ ডিসেম্বর ভারতে ফেরার কথা ছিল তাঁর। তবুও তাঁর নির্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হয়েছে।
