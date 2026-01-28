Edit Profile
    Canada slams US on India-EU Pact: EU-ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে আমেরিকাকে তোপ কানাডার!

    কানাডার জ্বালানিমন্ত্রী টিমথি হজসন ভারত-ইইউ চুক্তির প্রশংসা করেন। এরই মাঝে ভারত এবং কানাডার মধ্যেও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা শুরু হতে চলেছে। এর মধ্যে ইউরেনিয়াম সহ জ্বালানি নিয়েও কানাডার সঙ্গে চুক্তি করতে পারে ভারত। আবার ভারত সফরে আসতে পারেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি।

    Published on: Jan 28, 2026 1:00 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য চুক্তিতে আমেরিকাকে তোপ দাগল কানাডা। বিগত কয়েকদিন ধরেই কানাডা এবং আমেরিকার সম্পর্কে তিক্ততা বেড়েছে। আর এরই মাঝে ভারত এবং কানাডার মধ্যেও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা শুরু হতে চলেছে। এর মধ্যে ইউরেনিয়াম সহ জ্বালানি নিয়েও কানাডার সঙ্গে চুক্তি করতে পারে ভারত। আবার ভারত সফরে আসতে পারেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। কানাডায় যেতে পারেন ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। এহেন পরিস্থিতিতে কানাডার জ্বালানিমন্ত্রী টিমথি হজসন ভারত-ইইউ চুক্তির প্রশংসা করেন।

    কানাডার জ্বালানিমন্ত্রী টিমথি হজসন ভারত-ইইউ চুক্তির প্রশংসা করেন। (Bloomberg)
    ভারত সফরে এসে আমেরিকাকে বার্তা দিয়ে কানাডার মন্ত্রী টিমথি হজসন বলেন, 'বহুপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলাই লক্ষ্য। এরই সঙ্গে সরবরাহে বৈচিত্র্য আনতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সই করে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, আমরা এমন বিশ্বে থাকব না যেখানে শক্তি প্রদর্শনেই সব সত্যি হয়ে যায়। আমরা এমন বিশ্বে থাকব না যেখানে শক্তিশালী দেশগুলি বাকি সব দেশের ওপর শুল্ক চাপিয়ে থাকে।'

    এর আগে সম্প্রতি এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, রিপাব্লিকান এক সেনেটর অভিযোগ করেন, হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মিলেই নাকি ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি আটকাচ্ছেন। এরই মাঝে ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'মাদার অফ অল ডিলস' স্বাক্ষরিত হয়েছে। আমেরিকা যেভাবে কৃষি পণ্য এবং দুগ্ধজাত পণ্যের বিষয়ে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, তা ইউরোপের তরফ থেকে করা হয়নি। এদিকে আমেরিকার চাপেও মাথা নত করেনি ভারত। এছাড়া ট্রাম্প যে বারবার দাবি করেন, ভারত-পাক যুদ্ধবিরতিতে তিনি বাণিজ্যকে হাতিয়ার করেছিলেন, সেই দাবিও খারিজ হয়েছে ভারতের অনড় অবস্থানে। এর মাঝে ভারত-ইইউর এই বাণিজ্য চুক্তি বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

    প্রসঙ্গত, রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে এই বাণিজ্য চুক্তির ফলে বিনা বা কম শুল্কে বাণিজ্য হতে পারে ৯৭%-৯৯% পণ্যের। এর ফলে ভারতের বস্ত্র, তাঁত, চামড়া, প্রক্রিয়াজাত খাবারের শিল্প লাভবান হবে। আর ইউরোপের ওয়াইন, গাড়ি, উন্নত প্রযুক্তির পণ্যের শিল্প লাভবান হবে। এদিকে বিফ, চিনি বা চালের বাজার ভারতের জন্য উন্মুক্ত করতে প্রস্তুত নয় ইউরোপ। একই ভাবে ভারতও দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না ইউরোপকে। এই আবহে কৃষি এবং দুগ্ধজাত পণ্য এই চুক্তির আওতাধীন থাকবে না। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ভারতের মোট পণ্যদ্রব্য বাণিজ্য ছিল প্রায় ১৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। এর মধ্যে প্রায় ৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রফতানি এবং প্রায় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে ভারত।

    News/News/Canada Slams US On India-EU Pact: EU-ভারতের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে আমেরিকাকে তোপ কানাডার!
