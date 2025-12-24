Canadian Bengali MP slams Yunus: বাংলাদেশি হিন্দু খুনে সরব কানাডার বাঙালি সাংসদ, ইউনুসকে প্রশ্নবাণ শুভালয়ের

Canadian Bengali MP slams Yunus: বাংলাদেশি হিন্দু খুনে সরব কানাডার বাঙালি সাংসদ, ইউনুসকে প্রশ্নবাণ শুভালয়ের
শুভালয় বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির এক বছর পরও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশে। সেখানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুভালয় জানান, দীপুর এই খুন বিভীষিকাময়। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে নৈতিক অধঃপতনের প্রতিফল এই ঘখুনের ঘটনা। উল্লেখ্য, কানাডার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সাবকমিটির ভাই চেয়ার শুভালয়। এহেন কানাডিয়ান সাংসদ বলেন, 'এই খুনের পরও মৃতের পরিবারকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সেই বিষয়ে জানতে হয়েছে। এর অর্থ, বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ভেঙে পড়েছে।' এই আবহে ইউনুসের উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন করেন, 'দেশে ক্ষমতা আদতে কার হাতে? আপনার হাতে যদি ক্ষমতা না থাকে, অনুগ্রহ করে বলুন যে কার হাতে আছে ক্ষমতা। তাহলে গোটা বিশ্ব তার থেকেই জবাবদিহি চাইবে।'
ইউনুস সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে শুভালয় বলেন, 'বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য অনেক সময় পেয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা এখনও ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেনি বা বাংলাদেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। যেখানে সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত, সেখানে স্বচ্ছ নির্বাচন হওয়া খুব কঠিন।' এদিকে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এদিকে বর্তমানে চলমান অরাজকতাকে ১৯৭১ সালের সঙ্গে তুলনা করেন শুভালয়। এরই সঙ্গে বাংলাদেশের মিডিয়া হাউজগুলির ওপর হামলার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেনি তিনি। তাঁর কথায়, 'এটা বাংলাদেশের জন্য পরীক্ষা। এতদিন সেখানে কট্টরপন্থা শুধু আটকে রেখা গিয়েছিল। তা শেষ করা সম্ভব হয়নি। এখন সেই কট্টরপন্থাই ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে। যদি এমনটা চলতে থাকে, তাবলে সব বাঙালির জন্য তা বিপজ্জনক।'
উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় এক হিন্দু যুবককে গণপিটুনির ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে ব়্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন। উল্লেখ্য, ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগ তুলে এক হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারা হয় ময়মনসিংহে। ঘটনায় মৃতের নাম দীপু চন্দ্র দাস। ঘটনাটি ঘটেছে ১৮ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ, ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায়। মৃত দীপু তারাকান্দা উপজেলার বাসিন্দা। তিনি পাইওনিয়ার নিট কম্পোজিট কারখানায় শ্রমিক ছিলেন। সেই কারখানাতেই নাকি পিটিয়ে খুন করা হয় দীপুকে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, দীপুর মৃতদেহ এরপর ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়েতে নিয়ে যায়। সেখানে রাস্তার পাশে তাঁর মৃতদেহ ফেলে রেখে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই ঘটনার জেরে রাস্তা দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ থাকে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে অনেকক্ষণ পরে যায়। বাংলাদেশে 'মব সংস্কৃতি' ক্রমেই আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এছাড়া সেই দেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারও থামছে না। ময়মনসিংহের এই ঘটনা তারই উদাহরণ।