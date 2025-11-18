কুবেরের সম্পত্তি! ৬৭৮ কোটির মানি লন্ডারিং, সিআইডি-র জালে বাংলাদেশি রত্ন ব্যবসায়ী দিলীপ

যেন কুবেরের সম্পত্তি! এমই বিপুল হিরে, সোনার সঞ্চয় করে বাংলাদেশের রত্ন ব্যবসায়ের পথিকৃত বলে চর্চিত দিলীপ কুমার আগরওয়ালা এবার পুলিশের জালে। এবার সোনা ও হিরে চোরাচালানের মাধ্যমে ৬৭৮ কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
মঙ্গলবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান জানিয়েছেন, সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট গুলশান থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে এ মামলা করে। গত বছর ২৯ সেপ্টেম্বর ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের আর্থিক লেনদেন, ব্যাঙ্কের হিসাব ও নথিপত্র যাচাই করে তদন্ত শুরু হয়। সিআইডির তদন্তে প্রতিষ্ঠানটির স্থানীয় বাজার থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সোনা ও হিরে সংগ্রহের প্রমাণ মেলে। জানা গেছে, ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এলসির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ৩৮ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার সোনার বার, অলঙ্কার, লুজ ডায়মন্ড-সহ বিভিন্ন দ্রব্য বৈধভাবে আমদানি করলেও একই সময়ে স্থানীয় বাজার থেকে ৬৭৮ কোটি ১৯ লক্ষ ১৪ হাজার ১৪ টাকার সোনা ও হিরে সংগ্রহ করে, যার বৈধ উৎস বা নথিপত্র প্রতিষ্ঠানটি দেখাতে পারেনি। এসব সোনা ও হিরে অবৈধভাবে চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আনা হয়েছে বলে সিআইডি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করেছে। যার মাধ্যমে অবৈধভাবে বিপুল অর্থ উপার্জনের অভিযোগও উঠে এসেছে।
কী বলছে বাংলাদেশ সিআইডি?
সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার বলেন, চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ রূপান্তর, হস্তান্তর ও ব্যবহারের তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের পর গত ১৬ নভেম্বর সিআইডি মামলার অনুমোদন পায়। ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় দায়ের করা মানি লন্ডারিং মামলা সিআইডির তফসিলভুক্ত হওয়ায় এর তদন্ত সিআইডিই পরিচালনা করবে। সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, ব্যাঙ্কের লেনদেন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্য যাচাই করে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানিয়েছে সংস্থাটি। জসীম উদ্দিন আরও জানান, রাষ্ট্রের অর্থপাচারকারীদের আইনের আওতায় আনতে এবং আর্থিক স্বার্থ রক্ষায় তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এক বিবৃতিতে সিআইডি জানিয়েছে, চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ অর্থ রূপান্তর, হস্তান্তর বা ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য ও নথিপত্র পর্যবেক্ষণে মানি লন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হলে তদন্ত রিপোর্ট অতিরিক্ত আইজিপি, সিআইডি বরাবর দাখিল করা হয়। পরে ১৬ নভেম্বর সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট মামলা দায়েরের অনুমোদন পায়।
কে দিলীপ আগরওয়ালা?
পুরো নাম দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। তিনি ১৯৬৮ সালে সংযুক্ত পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ব পাকিস্তানের চুয়াডাঙ্গার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা অমিও কুমার আগরওয়ালা জার্মানিতে ছিলেন। দেশে ফিরে পারিবারিক ব্যবসায় জড়িত হন। ব্যবসায়ী পিতার সন্তান দিলীপ আগর়ওয়ালা পরে বেছে নেন রত্ন ব্যবসা। পাকিস্তান থেকে ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ তৈরির পর আগরওয়ালা পরিবার হয়ে ওঠে অন্যতম প্রভাবশালী। তিনি ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড এবং ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে দেশে-বিদেশে সোনা ও হীরা ব্যবসা পরিচালনা করতেন। দিলীপ আগরওয়ালা ২০০৫ সালে বাংলাদেশে বিরাট রত্ন ব্যবসা গড়ে তোলেন। অভিযোগ, তৎকালীন সরকারে থাকা দল আওয়ামী লিগের অন্যতম ফান্ড দাতা দিলীপ আগরওয়ালের সোনা পাচার শুরু করেন। সিআইডি বলছে, ব্যবসার আড়ালেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে অর্থপাচার ও চোরাচালান কার্যক্রম চালিয়ে আসছিলেন।