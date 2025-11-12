Edit Profile
    দাউদাউ করে জ্বলে উঠল গাড়ি! দিল্লি বিস্ফোরণের মুহূর্তের CCTV ফুটেজ প্রকাশ্যে

    তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে যে উমর উন নবি-ই বিস্ফোরণের সময় গাড়ির ভেতরে ছিল এবং সম্ভবত সে সেটি চালাচ্ছিল।

    Published on: Nov 12, 2025 1:45 PM IST
    By Sahara Islam
    দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে সোমবার সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনা এখনও দেশকে চমকে দিচ্ছে। এই হামলায় এখন পর্যন্ত ১৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, আরও কয়েক ডজন মানুষ গুরুতর আহত। বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি সাদা রঙের হুন্ডাই আই-২০ গাড়ি, যা বিস্ফোরণের মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। এবার সেই হাড়হিম করা গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণের মুহূর্তের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে।

    দিল্লি বিস্ফোরণের মুহূর্তের CCTV ফুটেজ প্রকাশ্যে (সৌজন্যে টুইটার)
    দিল্লি বিস্ফোরণের মুহূর্তের CCTV ফুটেজ প্রকাশ্যে (সৌজন্যে টুইটার)

    সিসিটিভি ফুটেজে কী দেখা গিয়েছে?

    দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আর সেই ফুটেজ বিশ্লেষণ করতে গিয়েই হাতে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। এলাকার সিসিটিভি কন্ট্রোল রুমের তরফে দেওয়া ১৫ সেকেণ্ডের ওই ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি জনাকীর্ণ এলাকা বহু যানবাহনকে ধীরে গতিতে চলছে। এরপরে হঠাৎই ঘটনাস্থলে আগুনের একটি হলকা দেখা যায়, যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিস্ফোরণের জেরে পাশাপাশি আরও বেশ কিছু গাড়িতে আগুন ধরে যায়। প্রাণ ভয়ে এদিকে ওদিকে ছুটে বেরাচ্ছেন সাধারণ মানুষ, আতঙ্ক- সেই সবকিছু ধরা পড়েছে এই ফুটেজে। শুধু তাই নয়, বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, লালকেল্লার কাছে দিল্লি পুলিশের যে সিসি ক্যামেরা বসানো রয়েছে, তার একটি বন্ধ হয়ে যায়।

    দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

    দিল্লির বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে ‘সন্ত্রাসবাদী হামলা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি, তবে পুলিশ ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করেছে ‘আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট’-এর আওতায়। তদন্তের সূত্র বলছে, রাজধানীতে বিস্ফোরণের কেন্দ্রে রয়েছে ফরিদাবাদ থেকে ধৃত সন্দেহভাজন চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিল এবং পুলওয়ামার বাসিন্দা, চিকিৎসক উমর উন নবি। তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে যে উমর উন নবি-ই বিস্ফোরণের সময় গাড়ির ভেতরে ছিল এবং সম্ভবত সে সেটি চালাচ্ছিল। গাড়িটি বিস্ফোরণের জেরে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে, প্রায় ৩ হাজার কেজি বিস্ফোরক মজুতে অভিযুক্ত চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলকে নিয়ে বেশ কিছু তথ্য হাতে পেয়েছে পুলিশ। ফরিদাবাদে দুটি বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়েছিল সে। তারমধ্যে ধোজ এলাকার একটি বাড়িতে প্রায় ৩৬০ কেজি বিস্ফোরক রেখেছিল সে। সবটাই এক ‘হোয়াইট কলার টেরর মডিউল’-এর অংশ ছিল। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়িতে ছিল ডাঃ মুজাম্মিলের সহকর্মী ডাঃ উমর উন নবি। তারা ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে কাজ করত। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় উমরের দুই সহযোগী, ডঃ আদিল আহমদ রাথার এবং পরে ডঃ মুজাম্মিল শাকিল। তাদের জেরা করেই সামনে আসে আরও বড় চক্র। ইতিমধ্যে দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)।

    প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য

    মঙ্গলবার ভুটান সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘কাল সন্ধ্যায় দিল্লির ভয়াবহ ঘটনা আমাদের সকলকে ব্যথিত করেছে। কাল সারারাত ধরে আমি সমস্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলাম। তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যগুলি নিয়ে আলোচনা চলছিল। আমাদের তদন্ত সংস্থাগুলি এই ষড়যন্ত্রের শিকড় পর্যন্ত যাবে। যারা যারা এই ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী, তাদের সকলকে বিচারের আওতায় আনা হবে। একজনকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না।' অন্যদিকে এক্সে এক পোস্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, এই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত সকলকে তদন্তকারী সংস্থাগুলির পূর্ণ রোষের মুখে পড়তে হবে। তিনি বলেন, 'দিল্লির গাড়ি বিস্ফোরণ নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেছি। এই ঘটনার পিছনে থাকা প্রত্যেক অপরাধীকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছি। এই কাজের সঙ্গে জড়িত সকলেই আমাদের তদন্তকারী সংস্থাগুলির পূর্ণ রোষের মুখে পড়বে।'

