দেশজুড়ে চাপের মুখে পিছুটান! সংসদে বিতর্কের মধ্যেই 'সঞ্চার সাথী' নিয়ে বড় ঘোষণা কেন্দ্রের

দেশজুড়ে চাপের মুখে পিছুটান! সংসদে বিতর্কের মধ্যেই 'সঞ্চার সাথী' নিয়ে বড় ঘোষণা কেন্দ্রের
স্মার্টফোনে 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপ বাধ্যতামূলকভাবে প্রি-ইনস্টল করার সরকারি নির্দেশ নিয়ে দুই দিন ধরে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক বিতর্ক ও বিরোধিতার পর কেন্দ্র এই নির্দেশ প্রত্যাহার করল। টেলিযোগাযোগ মন্ত্রক (ডিওটি) জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ লক্ষেরও বেশি মানুষ অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন এবং মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১.৪ কোটিতে পৌঁছেছে। ফলে অ্যাপটি বাধ্যতামূলকভাবে ইনস্টল করার প্রয়োজন আর নেই।
কী বলছে কেন্দ্রীয় সরকার?
সম্প্রতি একটি সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছিল, দেশের সব স্মার্টফোন নির্মাতাকে নতুন ডিভাইসে 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপ প্রি-লোড করতে হবে এবং পুরনো মডেলগুলিকেও আপডেটের মাধ্যমে অ্যাপটি ইনস্টল করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই সংসদে প্রশ্ন ওঠে, অ্যাপটি কী ব্যক্তিগত তথ্যের স্বাধীনতা লঙ্ঘন করতে পারে? ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়া কোনও অ্যাপ প্রি-ইনস্টল করা কতটা ন্যায্য? এই বিতর্কের মধ্যেই বুধবার কেন্দ্র জানায়, প্রি-ইনস্টলেশন বাধ্যতামূলক নয়, মোবাইল নির্মাতাদের উপর থেকে সেই চাপ পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। টেলিকম মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সঞ্চার সাথী একটি সাইবার নিরাপত্তা ও সচেতনতা প্ল্যাটফর্ম, যা নাগরিকদের ডিজিটাল পরিচয় রক্ষা, সিম কার্ড জালিয়াতি রোধ, প্রতারণা সনাক্তকরণ এবং ফোন হারালে ব্লক করার সুবিধা দেয়। কেন্দ্র দাবি করেছে, 'সঞ্চার সাথীর গ্রহণযোগ্যতা দ্রুত বাড়ছে। তাই মোবাইল নির্মাতাদের জন্য অ্যাপটি প্রি-ইনস্টল বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন নেই।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'ইতিমধ্যেই ১.৪ কোটি মানুষ সঞ্চার সাথী অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন এবং প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার সাইবার জালিয়াতির তথ্য অ্যাপের মাধ্যমে জমা পড়ছে। বিশেষ করে গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ লক্ষ নতুন নিবন্ধন হয়েছে যা দৈনিক গড় রেজিস্ট্রেশনের তুলনায় দশ গুণ বেশি। সরকার মনে করছে, এই বিপুল গ্রহণযোগ্যতাই প্রমাণ করছে যে অ্যাপটি নিয়ে মানুষের আস্থা বাড়ছে।'
জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার বক্তব্য
লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বিরোধীদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'সঞ্চার সাথী দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি সম্ভব নয় এবং আমি চাইলে যে কোনও সময় অ্যাপটি ফোন থেকে সরিয়ে দিতে পারি। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের সেই অধিকার আছে।' সিন্ধিয়া আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'আমরা দেশের নাগরিকদের পরামর্শ এবং ফিডব্যাকের উপর ভরসা রাখি। তার উপরেই নির্ভর করে আমরা বিধি সংশোধনে প্রস্তুত।' তবে সরকারের এই আশ্বাসে বিরোধীরা সন্তুষ্ট নন। সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তোপ দাগেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। তিনি জানান, 'এটি হাস্যকর এবং বিপজ্জনক। শুধু ফোন নজরদারি নয়, পুরো দেশকে নজরদারি রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা চলছে।' কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদাম্বরম অভিযোগ করেন, 'রাশিয়া, উত্তর কোরিয়ার মতো নজরদারি কৌশল এবার ভারতেও প্রয়োগ করা হচ্ছে।' উদ্ধব ঠাকরে শিবসেনার সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী বলেন, 'এটি আরেকটি ‘বিগ বস নজরদারি উদ্যো'। এই ধরণের অ্যাপ মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর আঘাত।'
সাইবার সুরক্ষা জোরদার করা সরকারের অগ্রাধিকার হলেও, গোপনীয়তা বনাম নিরাপত্তা-এই চিরন্তন বিতর্ক নতুন করে সামনে এসেছে। কেন্দ্রের নির্দেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সেই বিতর্ককেই আরও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার প্রতিফলন বলেই মনে করা হচ্ছে।