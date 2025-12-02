Edit Profile
    DA কী বেসিক পে-র সঙ্গে যুক্ত হবে? অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে বড় ঘোষণা কেন্দ্রের

    গত ২৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অষ্টম পে কমিশনের শর্তাবলী অনুমোদন করেছে।

    Published on: Dec 02, 2025 5:35 PM IST
    By Sahara Islam
    গত ২৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের জন্য শর্তাবলী (টিওআর) অনুমোদন করেছে। ফলে লক্ষ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্তদের বেতন, ভাতা এবং পেনশন সংশোধনের প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে শুরু হয়েছে। সংশোধিত বেতন কাঠামো ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়ার আশা করা হচ্ছে। তবে এই তথ্য সামনে আসার পর থেকেই, উঠে আসছিল বেশকিছু প্রশ্ন। এই আবহে অষ্টম বেতন কমিশন গঠন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্র সোমবার সংসদকে জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মূল বেতনের সঙ্গে ডিএ বা মহার্ঘ্য ভাতার কোনও অংশ একত্রিত করার কোনও পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

    অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে বড় ঘোষণা কেন্দ্রের (Sansad TV)
    সূত্রের খবর, সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর দিনেই কেন্দ্রীয় অর্থপ্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী লোকসভায় এক লিখিত জবাবে জানিয়েছেন, 'বর্তমানে সরকারের কাছে মূল বেতনের সঙ্গে বিদ্যমান মহার্ঘ্য ভাতা যুক্ত করার কোনও প্রস্তাব বিবেচনাধীন নেই।' তিনি আরও বলেন, 'নিয়মিত জীবনযাত্রায় ব্যয়ের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনার জন্য এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে মূল বেতন বা পেনশন রক্ষার খাতিরে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের লেবার ব্যুরো থেকে প্রকাশিত অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স ফর ইন্ডিয়ানডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স (এআইসিপিআই-আইডব্লিউ)-এর ভিত্তিতে প্রতি ৬ মাস অন্তর ডিএ ও ডিআর-এর হার বিভিন্ন পর্যায়ে সংশোধধন করা হয়।' সাম্প্রতিক সময়ে, একাধিক কর্মচারী ইউনিয়ন কেন্দ্রের কাছে অবিলম্বে ৫০ শতাংশ ডিএ মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। এর আগে অনুমান করা হয়েছিল যে ২০২৬ সাল থেকে ডিএ এবং ডিআর বৃদ্ধি নাও হতে পারে এবং এগুলি অষ্টম বেতন কমিশনের সঙ্গে একীভূত করা হবে। তবে, সরকারের বিবৃতিতে এখন স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে কর্মচারী এবং পেনশনভোগীরা আগের মতোই মহার্ঘ্য ভাতা পাবেন। এআইসিপিআই-আইডব্লিউ সূচকের ভিত্তিতে প্রতি ছয় মাস অন্তর এটি বৃদ্ধি পাবে।

    অষ্টম বেতন কমিশন

    গত ২৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অষ্টম পে কমিশনের শর্তাবলী অনুমোদন করেছে। এর ফলে প্রায় ৫০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর বেতন সংশোধিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে নেতৃত্ব দেবেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মন্ত্রিসভার ব্রিফিংয়ে বলেছিলেন যে অষ্টম পে কমিশনের প্যানেল ১৮ মাসের মধ্যে সুপারিশ জমা দেবে। তা যদি হয় তাহলে সংশোধিত বেতন সম্ভবত নতুন বছরের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। সপ্তম বেতন কমিশনের ১০ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার এই বছরের জানুয়ারিতে অষ্টম বেতন কমিশন ঘোষণা করে। অষ্টম বেতন কমিশন বাস্তবায়নের পর, দেশের ৫০ লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় কর্মচারী এবং ৬৯ লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন।

