Central Bank of India Recruitment 2026: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চাকরির সুযোগ! নিয়োগ ৩৫০ পদে, কোন ডিগ্রি চাই? কতদিন আবেদন?

Central Bank of India Recruitment 2026: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চাকরির সুযোগ! নিয়োগ ৩৫০ পদে, কোন ডিগ্রি চাই? কতদিন আবেদন?
ব্যাঙ্কিং সেক্টরে চাকরি খুঁজছেন, এমন যুবক-যুবতীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। ইতিমধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। চলবে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।
ব্যাঙ্কিং সেক্টরে সরকারি চাকরি খুঁজছেন, এমন যুবক-যুবতীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ব্যাঙ্কের তরফে ফরেন এক্সচেঞ্জ অফিসার এবং মার্কেটিং অফিসার আন্ডার স্পেশালিস্ট অফিসারের (এসও) মোট ৩৫০টি শূন্যপদ পূরণের জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। আগ্রহী এবং যোগ্য প্রার্থীরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট centralbankofindia.co.in-তে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি।
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রকাশিত এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগের বিবরণ দেওয়া হবে। ফরেন এক্সচেঞ্জ অফিসার (স্কেল II) হিসেবে ১৫০টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। মার্কেটিং অফিসারের (স্কেল II) ক্ষেত্রে শূন্যপদের সংখ্যা হল ২০০। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিস এবং শাখাগুলিতে বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য এই শূন্যপদ পূরণ করা হচ্ছে।
কী কী শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন আছে?
১) ফরেন এক্সচেঞ্জ অফিসার: প্রার্থীর যে কোনও বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি-সহ এমবিএ (ফিন্যান্স/ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস) বা সমমানের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা থাকতে হবে।
২) মার্কেটিং অফিসার: প্রার্থীকে মার্কেটিং বিষয়ে এমবিএ বা পিজিডিবিএম ডিগ্রিধারী হতে হবে।
নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা কী হবে?
২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদনকারীদের বয়স ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের (তফসিলি জাতি বা তফসিলি জনজাতি বা ওবিসি তথা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি বা বিশেষভাবে সক্ষম) সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ বয়সসীমায় ছাড় দেওয়া হবে।
প্রার্থীদের বাছাই প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষার ফর্ম্যাট কী হবে?
দ্বি-স্তরীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে। অনলাইনের লিখিত পরীক্ষায় প্রফেশনাল নলেজ, কম্পিউটার নলেজ ও ব্যাঙ্কিং সচেতনতা সংক্রান্ত প্রশ্ন জানতে চাওয়া হবে। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ মার্চে নির্ধারিত হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের দেশের যে কোনও প্রান্তে ব্যাঙ্কের শাখায় পোস্টিং দেওয়া যাবে।
কীভাবে আবেদন করবেন এবং কত টাকা লাগবে?
আবেদনকারীরা ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটের 'কেরিয়ার' বিভাগে গিয়ে 'স্পেশালিস্ট অফিসার নিয়োগ' লিংকে ক্লিক করে ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। আবার জেনারেল, ওবিসি ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি হল ৮৫০ টাকা। অন্যদিকে তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি, বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ১৭৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে আবেদন ফি।
