Health Budget 2026-27: বাজেটে আয়ুর্বেদে নজর মোদী সরকারের, বয়স্কদের দেখভালের উপরেও জোর, কী কী ঘোষণা?

Health Budget 2026-27: বাজেটে আয়ুর্বেদে নজর মোদী সরকারের, বয়স্কদের দেখভালের উপরেও জোর, কী কী ঘোষণা?
অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন যে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা সহজলভ্য করা হবে।
মুদ্রাস্ফীতি ও চিকিৎসা খরচের চাপের মাঝেই সাধারণ মানুষের জন্য বড় স্বস্তির বার্তা দিল কেন্দ্রীয় বাজেট। রবিবার ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করলেন, ১৭টি ক্যানসার এবং অন্যান্য গুরুতর রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ওষুধের উপর থেকে পুরোপুরি তুলে নেওয়া হচ্ছে আমদানি শুল্ক। এর ফলে ক্যানসার, ডায়াবেটিস (ব্লাড সুগার)-সহ একাধিক গুরুতর রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ড্রাগের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য জীবন রক্ষাকারী থেরাপির অ্যাক্সেস উন্নত করা, পরিবারের উপর আর্থিক বোঝা কমানো এবং সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা। তাছাড়া বয়স্কদের দেখভালের উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে।
রবিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, কেন্দ্র সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য হল ভারতকে 'বিশ্বব্যাপী জৈব-ঔষধ কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলা, গুরুতর অসুস্থতার জন্য উচ্চ-ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা দূর করা। বাজেটে বিশেষভাবে ক্যানসার, ডায়াবেটিস এবং অটোইমিউন রোগের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন যে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা সহজলভ্য করা হবে। এই লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ১০ বছরে ১০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা করেছে। এই বিনিয়োগ কেবল ওষুধের দাম কমাবে না বরং জৈব-ঔষধ শক্তি এবং জৈবিক উৎপাদনে ভারতকে বিশ্ব নেতা হিসেবে স্থান দেবে।
নির্মলা সীতারমন জানিয়েছেন, ভারতকে গোটা পৃথিবীর কাছে ‘মেডিক্যাল ভ্যালু ট্যুরিজম হাব’ হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে সরকার। আর তার জন্যই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হবে বৈদিক যুগের ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকেও। তিনি বলেন, ‘ভারতের প্রাচীন নিরাময় পদ্ধতিকে সম্মান দেখিয়েছে আন্তর্জাতিক দুনিয়া। শুধু তাই নয়, বহু ক্ষেত্রে যোগাসনের মতো ভারতীয় নিরাময় পদ্ধতিকে সর্বতোভাবে গ্রহণও করেছে বহির্বিশ্বের দেশগুলিও। বিশেষ করে কোভিডের পরে যোগাসনের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়েছে। রাষ্ট্রসংঘে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ নিয়ে কথা বলার পরে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে যোগাসন। আর ইদানীং সমান গুরুত্ব এবং মর্যাদা পেতে শুরু করেছে আয়ুর্বেদও।’এদিন বাজেট শুরুতেই দেশের মেডিক্যাল সেক্টর এবং প্রবীণদের চিকিৎসায় বিশেষ নজর ছিল নির্মলা সীতারমনের। তিনি জানান, দেশে প্রবীণ নাগরিকদের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কেয়ার স্টিটেমে বিশেষ জোর দিচ্ছে সরকার। সেই সঙ্গে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানে আরও জোর দেওয়ার কথাও বলেন তিনি। বাজেটের শুরু থেকেই অর্থমন্ত্রীর মুখে ছিল দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অগ্রগতির কথা।
তিনি বলেন, 'ভারতকে বায়ো ফার্মা ম্যানুফ্যাক্চারিং হাব তৈরির লক্ষ্য রয়েছে সরকারের।' একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে সারা বিশ্বে আরও বেশি করে আয়ুর্বেদ সামগ্রী রফতানি করবে ভারত। অর্থমন্ত্রীর আশা আয়ুর্বেদকে আরও উন্নত করলে এবং আয়ুর্বেদের ওষুধের রফতানি বাড়লে যে কৃষকেরা ভেষজ এবং ঔষধী গাছ গাছড়ার চাষবাস করেন, তাঁদের আয় বাড়বে। সেই সঙ্গে যাঁরা ওই ধরনের ওষুধের প্যাকেজিংয়ের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের অর্থাগম হবে। এছাড়া মেডিক্যাল হাবগুলিও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে বলে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন নির্মলা। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ৩টি ডেডিকেটেড কেমিক্যাল পার্ক স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য ও ট্রমার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেটে। রবিবার বাজেট পেশ করে রাঁচি-তাজপুরে মেন্টাল হেলথ, ট্রমা কেয়ার তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এছাড়াও মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। ডায়াবেটিস-ক্যানসারের ওষুধ তৈরিতে শক্তি ফার্মা প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।