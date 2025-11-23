মুখ্যমন্ত্রী চটতেই সুর নরম শাহদের? কেন্দ্র বলল ‘এখন এরকম বিল আনার পরিকল্পনা নেই’

বিতর্কের মধ্যেই চণ্ডীগড় প্রশাসন সংক্রান্ত বিল নিয়ে মুখ খুলল কেন্দ্রীয় সরকার। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে দাবি করা হয়েছে, সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে চণ্ডীগড়ের প্রশাসন সংক্রান্ত কোনও বিল পেশ করার 'কোনও বাসনা' নেই। চণ্ডীগড় যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, সেটা নেহাতই কেন্দ্রীয় সরকারের আইন তৈরির প্রক্রিয়া সহজ করে তোলার জন্য। আর সেই বিষয়টি এখনও বিবেচনা করে দেখছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না, যা চণ্ডীগড়ের স্বার্থবিরোধী। তাছাড়া সবপক্ষের সঙ্গে আলোচনাও করা হবে। পঞ্জাব বা হরিয়ানার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না বলেও আশ্বস্ত করা হয়েছে।
আর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে সেই সাফাই দেওয়া হয়েছে তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হওয়ার পরে। একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়, কেন্দ্র সরকার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪০-এর অধীনে চণ্ডীগড়কে আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর জন্য সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে সংবিধানের ১৩১ তম সংশোধনী বিল পেশ করা হবে। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হল চণ্ডীগড়ের প্রশাসনকে অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে একীভূত করা। এই বিলের উদ্দেশ্য হল চণ্ডীগড়কে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪০-এর অন্তর্ভুক্ত করা। এই পদক্ষেপের ফলে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ এবং পুদুচেরির মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সমতুল্য হবে চণ্ডীগড়। বর্তমানে পঞ্জাব ও হরিয়ানার যৌথ রাজধানী চণ্ডীগড়ের প্রশাসন পঞ্জাবের রাজ্যপালের দ্বারা পরিচালিত হয়।
অনুচ্ছেদ ২৪০-এর অধীনে থাকা সমস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নিজস্ব প্রশাসক রয়েছে। এই পরিবর্তন চণ্ডীগড়কে একটি স্বাধীন প্রশাসক দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪০ ভারতের রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য সরাসরি নিয়ম তৈরি করার ক্ষমতা দেয়। এটি রাষ্ট্রপতিকে সেই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শান্তি, অগ্রগতি এবং সুশাসনের জন্য নিয়ম তৈরি করার ক্ষমতা দেয়। এই অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোনও বিধিমালা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও আইনকে বাতিল বা সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে এবং এটি সংসদীয় আইনের মতোই আইনি বল এবং প্রভাব লাভ করে।
পঞ্জাবের আপ সরকার প্রতিবাদ করতে থাকে, কারণ তাদের দাবি এই পদক্ষেপ পঞ্জাব ও হরিয়ানা উভয় রাজ্যের জন্যই একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল রাজনৈতিক বিষয়। আম আদমি পার্টির সাংসদ বিক্রমজিৎ সিং সাহনি এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান-সহ অন্যান্য নেতারা এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন। মান জোর দিয়ে বলেন যে চণ্ডীগড় সর্বদা পঞ্জাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ থাকবে। সাহনি বলেছেন যে চণ্ডীগড়ের বিভাজনের পর পঞ্জাবের রাজধানী হওয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে এবং কেন্দ্র বিভিন্ন চুক্তির অধীনে চণ্ডীগড়কে পঞ্জাবের রাজধানী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
News/News/মুখ্যমন্ত্রী চটতেই সুর নরম শাহদের? কেন্দ্র বলল ‘এখন এরকম বিল আনার পরিকল্পনা নেই’