    Bangladesh Hijab slogan: ইসলামিদের দখলে বাংলাদেশের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, 'হিজাব-হিজাব' স্লোগানে উত্তাল

    বাংলাদেশের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে জিতল জামায়াতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের সমর্থিত প্যানেল। স্লোগান উঠল ‘হিজাব-হিজাব’। 'নারায়ে তাকবীর', ‘আল্লাহু আকবর’ স্লোগানও ওঠে।

    Published on: Jan 08, 2026 7:59 AM IST
    By Ayan Das
    বাংলাদেশের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে বাজিমাত করল ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল। বুধবার মধ্যরাত পেরিয়ে (বাংলাদেশের স্থানীয় সময় অনুযায়ী) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনের যে ফলাফল ঘোষণা করা হয়, তাতে দেখা যায় যে ২১টি পদের মধ্যে ১৫টিতে জামায়াতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের সমর্থিত প্যানেল জিতেছে। সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদেও জিতেছে ছাত্রশিবিরের সমর্থিত প্যানেল। পাঁচটি পদে জিতেছে বিএনপির ছাত্রদল এবং ছাত্র অধিকার পরিষদের সমর্থন পাওয়া ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’। অপরটি জিতেছেন এক নির্দল প্রার্থী।

    বাংলাদেশের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে জিতল জামায়াতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের সমর্থিত প্যানেল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)
    বাংলাদেশের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে জিতল জামায়াতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের সমর্থিত প্যানেল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)

    'আল্লাহু আকবর', ‘হাদি-হাদি’, 'হিজাব-হিজাব' স্লোগান

    সেই নির্বাচন ঘিরে কারচুপির অভিযোগ উঠলেও ফলাফল ঘোষণার পরই ধর্মীয় স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জামায়াতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের সমর্থিত প্যানেলের জয়ের পরই 'নারায়ে তাকবীর', 'আল্লাহু আকবর', ‘আজাদি’-র মতো স্লোগান উঠতে থাকে। শুধু তাই নয়, ‘হিজাব-হিজাব’ স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের হলরুম। এক প্রার্থী তো ‘ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন’ স্লোগান তুলতে থাকেন। কেউ-কেউ গলা ফাটাতে থাকেন ইনকিলাব মঞ্চের ওসমান হাদির জন্য। স্লোগান তোলা হয় ‘তুমি কে আমি কে - হাদি হাদি’।

    ‘দিল্লি না ঢাকা' স্লোগানও তোলেন ‘গজিয়ে ওঠা বিপ্লবী'-রা

    আর যথারীতি ভারত-বিরোধিতা করলে যেমন ঘুম হয় না বাংলাদেশের ‘গজিয়ে ওঠা বিপ্লবীদের’ একাংশের, সেটা ধারা অব্যাহত থাকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরেও। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্যাম্পাসে যখন ইসলামি ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীদের সমর্থনে বিজয় মিছিল হয়, তখন ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’ স্লোগান তোলা হয়।

    এদিকে ভারতের থেকে তেল, ডিজেল কেনে বাংলাদেশ

    সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, বাংলাদেশের এই ‘গজিয়ে ওঠা বিপ্লবীদের’ একাংশ এখন প্রচারের জন্য ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। দ্রুতগতিতে প্রচারের আলোয় উঠে আসার জন্য ভারত-বিরোধী সুর তোলেন। অথচ দিনের শেষে সেই ভারতের থেকে চাল কিনেই তাঁদের খিদে মেটায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আবার সেই ভারতের থেকেই ১.৮ লাখ টন ডিজেল কিনবে ঢাকা। সেইসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকে। যা ‘গজিয়ে ওঠা বিপ্লবীদের’ একাংশ ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু নিজের আখের গোছানোর জন্য তাঁরা ভারত বিরোধিতা করেন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরায

