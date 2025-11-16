Chattogram Port Update: চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে ইউনুসের 'ষড়যন্ত্রের' বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন মাথার ঘাম পায়ে ফেলা বাংলাদেশিরা

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ উঠছে। এই আবহে এবার তীব্র আন্দোলনে নামল চট্টগ্রামের শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৫ নভেম্বর চট্টগ্রামে বিশাল মশাল মিছিল করলেন শ্রমিকরা। উল্লেখ্য, ১২ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় মিছিল সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সেই নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী, চট্টগ্রাম বন্দরসংলগ্ন বারেক বিল্ডিং মোড়, নিমতলা মোড়, ৩ নম্বর জেটি গেট, কাস্টমস মোড় এবং সল্টগোলা ক্রসিংয়ে সব ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচি আয়োজন নিষিদ্ধ থাকবে। এই আবহে চট্টগ্রামের নতুন বাজার মোড় এলাকায় মশাল মিছিল করা হয়। বন্দর যদি বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে হরতাল-অবরোধের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগ, নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল এবং লালদিয়ায়র চর বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, বিদেশিদের হাতে একের পর এক টার্মিনাল ছেড়ে দেওয়া নিয়ে এ বছরের শুরু থেকে নানা সংগঠন আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালটি ডিপি ওয়ার্ল্ড এবং লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ৩৩ বছরের জন্য ডেনমার্কের এপিএম টার্মিনালের হাতে তুলে দিতে চাইছে ইউনুস সরকার।
অভিযোগ, ডিসেম্বরের মধ্যেই ডিপি ওয়ার্ল্ড নামের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকার নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল সংক্রান্ত চুক্তি করতে চায়। আশঙ্কা করা হচ্ছে, বিদেশি কম্পানি বন্দর পরিচালনা করার দায়িত্ব নিলে সেখানে দেশীয় কর্মীদের ছাঁটাই করবে। এদিকে বিদেশি সংস্থাকে এই দায় থেকে মুক্তি দিতে নাকি আগেভাগেই পদক্ষেপ করেছে ইউনুস সরকার। চট্টগ্রাম বন্দরে নাকি আমদানি শুল্কের হার বাড়িয়ে ৪১ শতাংশ করে দিয়েছে সরকার। এই আবহে উঠেছে ষড়যন্ত্রের গুরুতর অভিযোগ। এদিকে এই ইস্যুতে বিক্ষোভ চলাকালীনই গত ১২ নভেম্বর উপদেষ্টা কমিটির সভায় লালদিয়ায়র চরটি বিদেশি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রাথমিক ভাবে ৩৩ বছরের জন্য এই চর দেওয়া হবে ড্যানিশ সংস্থাকে। পরে সেই মেয়াদ আরও ১৫ বছর বাড়ানোর সুযোগ থাকবে চুক্তিতে। এছাড়া পানগাঁও নৌ টার্মিনালও সুইজারল্যান্ডের প্রতিষ্ঠান মেডলগ এসএর হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে। মোংলা বন্দরও বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে সেই দেশে।
News/News/Chattogram Port Update: চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে ইউনুসের 'ষড়যন্ত্রের' বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন মাথার ঘাম পায়ে ফেলা বাংলাদেশিরা