Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bangladesh Update: ময়মনসিংহকাণ্ডে ধৃত আরও ২, ছায়ানটে লুট, আগুন, ভাঙচুরে ৩৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

    বৃহস্পতিবার ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পরই বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি সংবাদমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হয়।

    Published on: Dec 21, 2025 4:50 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট ভবনে ভাঙচুরের ঘটনায় ঢাকার ধানমন্ডি থানায় মামলা দায়ের হল। পুলিশ জানিয়েছে, ছায়ানটের ম্যানেজার দুলাল ঘোষ শনিবার ৩০০ থেকে ৩৫০ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছেন। অন্যদিকে, সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো' এবং 'ডেইলি স্টারে' হামলার-কাণ্ডে কয়েকজনের ছবি-পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তাদেরকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের ধর্ম উপদেষ্টা আফম খালিদ হোসেন।

    ধানমন্ডি থানায় মামলায় দায়ের ঐতিহ্যবাহী ছায়ানটের (AFP)
    ধানমন্ডি থানায় মামলায় দায়ের ঐতিহ্যবাহী ছায়ানটের (AFP)

    বৃহস্পতিবার ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পরই বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি সংবাদমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হয়। এ সময় ডেইলি স্টার, প্রথম আলো এবং ছায়ানট ভবনে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, কট্টর ইসলামপন্থী স্লোগান দিতে দিতে সংগঠিত ভাবে মিছিল করে গিয়ে সেখানে হামলা চালানো হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি-বই। ভেঙে ফেলা হয় অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রও। বিক্ষোভকারীরা ছিঁড়ে দেয় ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সনজীদা খাতুনের ছবি। রেহাই পায়নি লালন, এমনকী বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ছবিও। অবশেষে এই হামলার ঘটনায় ধানমন্ডি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধানমন্ডি থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানিয়েছেন, ছায়ানট ভবনে হামলা, ভাঙচুর, আগুন লাগানো ও লুটপাটের ঘটনায় ২০ ডিসেম্বর রাতে ধানমন্ডি থানায় মামলাটি দায়ের করা হয়। মামলায় ৩০০ থেকে ৩৫০ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। ছায়ানটের ম্যানেজার দুলাল ঘোষ মামলাটি করেন।

    কী বলছে ছায়ানট কর্তৃপক্ষ?

    ছায়ানটের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বৃহস্পতিবার রাতে একদল লোক ছায়ানট ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর তারা সিসিটিভি ক্যামেরা, আসবাবপত্র, তবলা, হারমোনিয়াম, বেহালা ভাঙচুর করে এবং বিভিন্ন ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হামলার সময় ভবনের ভেতরে থাকা বিভিন্ন সামগ্রী লুটপাট করা হয়। তবে এ ঘটনায় মোট কত টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও কোন নির্দিষ্ট হিসাব পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে ছায়ানট কর্তৃপক্ষ। বিবৃতিতে সই রয়েছে সভাপতি সারোয়ার আলি এবং সাধারণ সম্পাদক লাইসা আহমেদ লিসার। ঘটনার পর ছায়ানট ভবন পরিদর্শনে যান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রকের উপদেষ্টা মোস্তফা সরোয়ার ফারুকী। তিনি সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করেন এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দেন। পরে ছায়ানট ভবনের সামনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা গান এবং হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে হামলা, ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদ করেন।

    বাংলাদেশ যখন পূর্ব পাকিস্তান, তখন ছায়ানট তৈরি হয়। তাদের নববর্ষ উৎসব ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে গত বছর ৫ আগস্টের পালাবদলের পর থেকেই কয়েকটি কট্টরপন্থী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন বাংলা নববর্ষ উৎসব উদযাপনের বিরোধিতা করেছে প্রকাশ্যে। এই আবহে বৃহস্পতিবার রাতে ওসমান হাদির মৃত্যুর পরে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে ছায়ানটে। এই ঘটনার বেশ কিছু ভিডিও, ছবি প্রকাশ্যে এসেছিল। যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। তাতে দেখা গিয়েছিল, ছায়ানটে প্রবেশ করে হারমোনিয়াম, তবলা আছড়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে আসবাব। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, হার্ড ড্রাইভ লুট করা হয়েছে।

    সংবাদমাধ্যমে হামলা

    রবিবার বাংলাদেশের ধর্ম উপদেষ্টা আফম খালিদ হোসেন বলেন, 'আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। কথা হচ্ছে যে, সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আগেভাগে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করা এটা তো একটা কঠিন কাজ। কখন কোন দিকে হামলা হয় এটা অনেক সময় আমরা জানতে পারি না। এজন্য আমরা সব সময় এটাকে নিরুৎসাহিত করি।' উপদেষ্টা বলেন, 'প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারে যারা আগুন দিয়েছে আমি গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানতে পেরেছি, তাদের কিছু ছবি ও পরিচয় আমরা এরমধ্যে শনাক্ত করেছি। তাদেরকেও গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি।' এই হামলায় গোয়েন্দা ব্যর্থতা ছিল কিনা প্রশ্নের জবাবে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, 'এটা গোয়েন্দা ব্যর্থতা সরাসরি এভাবে আমার বলাটা উচিত নয়। এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ব্যাপার। তাছাড়া একসঙ্গে কোনও প্রতিষ্ঠানে হামলা হবে, এটা আগেভাগে তো জানা মুশকিল। যেমন কালকে আমার কাছে একটা রিপোর্ট আসলো গোয়েন্দা থেকে কাজী নজরুল ইসলামের মাজারের পাশে যখন হাদিকে সমাহিত করা হবে পাশে চারুকলা ইনস্টিটিউট আছে। আমরা মুহূর্তের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছি গোয়েন্দাদেরকে রিপোর্ট আছে। আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করার কারণে সেখানে কোনও ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি।'

    ময়মনসিংহে হত্যাকাণ্ড

    ময়মনসিংহের ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগে এক যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় আরও ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ নিয়ে র‍্যাব-পুলিশের পৃথক অভিযানে এখনও পযর্ন্ত মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নামও প্রকাশ করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের কার্যালয়। ধৃতরা হল- আশিকুর রহমান (২৫) ও কাইয়ুম (২৫)। এই ঘটনায় এর আগে গ্রেফতার হয়েছে আরও ১০ জন। তাদের মধ‍্যে ৩ জনের বিরুদ্ধে ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে। সোমবার ভালুকা আমলি আদালতে এই রিমান্ড শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন জেলার আদালত পরিদর্শক (ওসি) পীরজাদা শেখ মো. মোস্তাছিনুর রহমান। ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, অপরাধ করলেও আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। কেন ওই যুবককে পুলিশের হাতে না দিয়ে জনতার হাতে তুলে দেওয়া হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় ইতিমধ্যে র‍্যাব ও পুলিশের অভিযানে অনেকেই গ্রেফতার হয়েছে। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে। অন্যদিকে, নিহত যুবকের বাবা ও বোনের দাবি, উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে বিরোধের জেরে পরিকল্পিতভাবে ওই যুবককে মিথ্যা অপবাদে খুন করা হয়েছে। তাদের দাবি, ওই যুবক শিক্ষিত এবং ধর্ম সচেতন ছিলেন। তিনি এমন কাজ (ধর্ম অবমাননা) করতে পারেন না।

    News/News/Bangladesh Update: ময়মনসিংহকাণ্ডে ধৃত আরও ২, ছায়ানটে লুট, আগুন, ভাঙচুরে ৩৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes