China's fake Rafale claim: অপারেশন সিঁদুরের সময় 'নোংরা খেলা' চিনের! 'পচা মাল' বেচতে বানিয়েছিল রাফাল ধ্বংসের ভুয়ো ছবি

সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) সম্মেলনের পর ভারত-চিন সম্পর্কের ধীরে-ধীরে উন্নতির ইঙ্গিত মিলেছে। তারইমধ্যে মার্কিন কংগ্রেসের একটি উপদেষ্টা সংস্থা চিন ও পাকিস্তান নিয়ে একটি বড় তথ্য ফাঁস করেছে। গত মে'তে অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারত এবং পাকিস্তান সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের কাছে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, ব্রহ্মস মিসাইল, রাফাল যুদ্ধবিমানের মতো অস্ত্রের সামনে পাকিস্তানের হাল খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আর সেই পরিস্থিতিতে নিজেদের মুখ বাঁচাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যে এবং ভুয়ো দাবি করছিল পাকিস্তান। ইসলামাবাদ দাবি করছিল যে ভারতের নাকি যুদ্ধবিমান গুলি করে নামিয়েছে। প্রমাণ হিসেবে দাবি করছিল যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই দাবি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারইমধ্যে এখন মার্কিন কংগ্রেসের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, পাকিস্তান এই রাফাল ফেলে দেওয়ার যে দাবি করছিল, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জাল ছিল। আর পিছনে একটি বড় ষড়যন্ত্র ছিল।
বুধবার মার্কিন-চিন অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা কমিশন তাদের বার্ষিক রিপোর্টে চীনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে অপারেশন সিঁদুরের পরে চিন ভারতের বিরুদ্ধে একটি সুপরিকল্পিত 'ভুল তথ্য অভিযান' চালিয়েছিল। এই অভিযানে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স দিয়ে তৈরি জাল ছবি এবং নকল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছিল।
মার্কিন কমিশনের রিপোর্ট অমুযায়ী, চিন জাল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এমন আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স দিয়ে বানানো ছবি ভাইরাল করেছিল। তাতে দাবি করা হচ্ছিল যে ভারতের রাফাল যুদ্ধবিমান মাত খেয়েছে চিনা অস্ত্রের কাছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের রাফাল যুদ্ধবিমানের বিশ্ব বাজারে সুনাম নষ্ট করা এবং নিজেদের নয়া প্রজন্মের জে-৩৫ যুদ্ধবিমানের প্রচার করা। কমিশন এটিকে চিনের ব্যাপক ‘গ্রে জোন কৌশল’-র অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছে, যেখানে সরাসরি সামরিক সংঘাত ছাড়াই ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করা হয়।