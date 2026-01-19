Edit Profile
    China on US over Greenland: সামনেই হতে পারে শি-র পাক সফর! তার আগে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আমেরিকাকে তুলোধোনা চিনের

    গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে কী বলল চিন?

    Published on: Jan 19, 2026 9:18 PM IST
    By Sritama Mitra
    গ্রিনল্যান্ড জুড়ে বিশ্বকূটনীতি বেশ সরগরম। ইতিমধ্যেই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ গ্রিনল্যান্ডে নজর পড়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের। এদিকে, বিষয়টি যে ভালোভাবে দেখছে না ইউরোপ, তা স্পষ্ট জানান দিয়েছে বহু দেশ। এরই মাঝে এই ইস্যুতে মুখ খুলল চিন। ওদিকে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাদ শরিফ জানিয়েছেন, খুব শিগগিরই পাকিস্তানে সফর করতে চলেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সেই অনুযায়ী, শিয়ের পাক সফরের আগে, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে পাকিস্তানের 'বন্ধু' দেশ আমেরিকার দিকে বেজিংয়ের ক্ষুরধার বার্তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। (ফাইল ছবি) (AFP)
    চিনের তরফে গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে ওয়াশিংটনকে জোরালো বার্তা দেওয়া হয়েছে। বেজিং এদিন বলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত তার কর্মকাণ্ডের ন্যায্যতা হিসেবে চিনের হুমকি ব্যবহার বন্ধ করা। বেজিংয়ের তরফে চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র গুয়ো জিয়াকুঁ বলেন,' চিনের তরফের হুমকি.. এমন অজুহাতকে ব্যবহার করে আমেরিকাকে তার স্বার্থ কায়েম করা থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছি।'

    এদিকে, এর আগে ট্রাম্পের মন্তব্য সমগ্র ইউরোপ জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, পাশাপাশি গ্রিনল্যান্ড এবং ন্যাটো মিত্রদের মধ্যেও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সোমবার প্রকাশিত এক মন্তব্যে ট্রাম্প বলেন, গ্রিনল্যান্ডের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ’ না থাকলে বিশ্ব 'নিরাপদ' থাকবে না। তিনি আরও বলেন যে নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য উপেক্ষা করার পর তিনি আর "শুধুমাত্র শান্তির" কথা ভাবার বাধ্যবাধকতা বোধ করেন না, যদিও তিনি জানান যে শান্তি একটি ‘প্রধান’ লক্ষ্য থাকবে।

    শি জিনপিং যাচ্ছেন পাকিস্তানে?

    এদিকে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দাবি করেছেন, খুব শিঘ্রই চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং যাবেন পাকিস্তানে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশহাক দার গিয়েছিলেন চিনের সফরে। সেখানে দুই দেশ একাধিক ইস্যুতে আলোচনা করে। এই অবস্থায় পাকিস্তানে চিনের প্রেসিডেন্টের সফর যদি হয়, তাহলে তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হবে। এর আগে আজ সোমবার ইসলামাবাদে পাক-চিন বিনিয়োগ সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় শেহবাজ শরিফ বলেন, শির সফর চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (CPEC) 2.0-এর উপর আলোকপাত করবে, এটিকে একটি 'নতুন অধ্যায়' হিসেবে বর্ণনা করেন তিনি। শরিফের দাবি, এরফলে কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, খনি ও খনিজ পদার্থ এবং যুব উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হবে। শরিফ দাবি করেন, কয়েক মাসের মধ্যেই কৃষিক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন দেখতে পেতে পারে, প্রযুক্তির হাত ধরে ও চিনের সহযোগিতার হাত ধরে।

