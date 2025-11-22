Edit Profile
    World's 1st Artificial Floating Island: বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম ভাসমান দ্বীপ বানাচ্ছে চিন! পরমাণু বোমাও কিছু করতে পারবে না

    চিন একটি বিশেষ ধরনের ভাসমান কৃত্রিম দ্বীপ (৭৮,০০০ টনের কৃত্রিমভাবে ভাসমান দ্বীপ) তৈরি করছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সেই এতটাই শক্তিশালীভাবে তৈরি করা হচ্ছে যে এটি পারমাণবিক বিস্ফোরণের শক ওয়েভ (ধাক্কা) সহ্য করতে পারবে।

    Published on: Nov 22, 2025 1:58 PM IST
    By Ayan Das
    চিন একটি বিশেষ ধরনের ভাসমান কৃত্রিম দ্বীপ (৭৮,০০০ টনের কৃত্রিমভাবে ভাসমান দ্বীপ) তৈরি করছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সেই এতটাই শক্তিশালীভাবে তৈরি করা হচ্ছে যে এটি পারমাণবিক বিস্ফোরণের শক ওয়েভ (ধাক্কা) সহ্য করতে পারবে। এটিকে একটি বিশেষ গবেষণা প্ল্যাটফর্ম হিসাবে তৈরি করা হচ্ছে। এই প্ল্যাটফর্মটি অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়াতেও স্থির থাকবে বলে দাবি করা হয়েছে।

    বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম ভাসমান দ্বীপ বানাচ্ছে চিন! পরমাণু বোমাও কিছু করতে পারবে না। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে মেটা)
    বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম ভাসমান দ্বীপ বানাচ্ছে চিন! পরমাণু বোমাও কিছু করতে পারবে না। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে মেটা)

    রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছেন যে এটি ক্যাটেগরি-১৭ ঝড় পর্যন্ত সহ্য করতে পারে, যা অত্যন্ত শক্তিশালী ঝড়। এর দেওয়ালে এক বিশেষ ধরনের উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে, যা বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলে নেয়। এই দেওয়ালগুলি ভারী ইস্পাত দিয়ে তৈরি নয়, তবুও বিস্ফোরণের শক্তি হ্রাস করে। এই ভাসমান দ্বীপটি ২০২৮ সালের মধ্যে প্রস্তুত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

    একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, চিন এটি গভীর সমুদ্রের অন্বেষণ, আবহাওয়া এবং সমুদ্রের পরিবর্তনগুলি বোঝার জন্য, নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষা করার জন্য এবং সমুদ্রে গবেষণা করার জন্য ব্যবহার করবে। এই ভাসমান দ্বীপটি প্রায় ১৩৮ মিটার লম্বা এবং ৮৫ মিটার চওড়া হবে। এর ওজন প্রায় ৭৮,০০০ টন হবে, অর্থাৎ অনেকগুলি সমুদ্র জাহাজের সমান ভারী। এর উচ্চতা এমন হবে যে এর বড় ডেক সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৫ মিটার উপরে থাকবে। এতে ২৩৮ জন লোক কোনও বাহ্যিক সরবরাহ ছাড়াই চার মাস থাকতে পারনবে। এটি ১৫ নট (প্রায় ২৮ কিমি/ঘণ্টা) গতিতেও চলতে পারে।

    আর সেই বিষয়টি সামনে এসেছে, যখন মার্কিন কমিশনের একটি রিপোর্ট নিয়ে ঝড় উঠেছে। গত মে'তে অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারত এবং পাকিস্তান সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের কাছে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, ব্রহ্মস মিসাইল, রাফাল যুদ্ধবিমানের মতো অস্ত্রের সামনে পাকিস্তানের হাল খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আর সেই পরিস্থিতিতে নিজেদের মুখ বাঁচাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যে এবং ভুয়ো দাবি করছিল পাকিস্তান। ইসলামাবাদ দাবি করছিল যে ভারতের নাকি যুদ্ধবিমান গুলি করে নামিয়েছে। প্রমাণ হিসেবে দাবি করছিল যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই দাবি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারইমধ্যে এখন মার্কিন কংগ্রেসের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, পাকিস্তান এই রাফাল ফেলে দেওয়ার যে দাবি করছিল, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জাল ছিল। আর পিছনে একটি বড় ষড়যন্ত্র ছিল। যদিও সেই রিপোর্ট অস্বীকার করেছে চিন।

