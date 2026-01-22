USA vs China over Bangladesh: বাংলাদেশ নিয়ে সংঘাতে আমেরিকা ও চিন, লেগে গেল ঝামেলা!

USA vs China over Bangladesh: বাংলাদেশ নিয়ে সংঘাতে আমেরিকা ও চিন, লেগে গেল ঝামেলা!
বুধবারই চিনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়টি বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরকারের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন।
‘নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে বেজিংয়ের সঙ্গে ঢাকার সম্পৃক্ততা’র প্রসঙ্গ সামনে এনে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনের করা মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে চিনা দূতাবাস। বুধবারই চিনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়টি বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরকারের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। গত অক্টোবরে মার্কিন সেনেটে নিজের নিয়োগের শুনানিতে সেই ঝুঁকির বিষয়ে বাংলাদেশকে সতর্ক করেছিলেন ব্রেন্ট।ঢাকায় দায়িত্ব গ্রহণের ৬ দিনের মাথায় ফের বিষয়টি উত্থাপন করতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।
বৃহস্পতিবার ঢাকায় অবস্থিত চিনা দূতাবাসের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য 'দায়িত্বজ্ঞানহীন, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং গোপন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার গত ৫০ বছরে চিন ও বাংলাদেশ সবসময় পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা উভয় দেশের জনগণের জন্য বাস্তব সুফল বয়ে এনেছে এবং ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছে। এ সহযোগিতা আঞ্চলিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। চিন দূতাবাস স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, চিন ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে দুই দেশ ও তাদের জনগণের নিজস্ব বিষয়। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ বা মন্তব্য করার অধিকার নেই।
বিবৃতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন ও সহযোগিতার জন্য সহায়ক কর্মকাণ্ডে মনোযোগ দেওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত। ঢাকায় নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগ দেওয়ার পর বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে চিনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততার ঝুঁকি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন এবং এ বিষয়টি তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার বা নতুন নির্বাচিত সরকারের কাছে তুলে ধরবেন বলে জানান। ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেন, 'শুনানিতে আমি যেমন বলেছিলাম, দক্ষিণ এশিয়ায় চিনের সামগ্রিক প্রভাব নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন এবং এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে। বাংলাদেশে আমি সব বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো, সেটা অন্তর্বর্তী সরকার বা নতুন নির্বাচিত সরকার হোক। এখানে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে চিনের সঙ্গে সম্পৃক্ততায় ঝুঁকির যে বিষয়টি রয়েছে, সেটা আমি স্পষ্টভাবে তুলে ধরবো।'