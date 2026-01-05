China slams USA on Venezuela Issue: পাক বিদেশমন্ত্রীকে পাশে নিয়ে আমেরিকাকে তোপ চিনের, মোড়লগিরি বন্ধের বার্তা

China slams USA on Venezuela Issue: পাক বিদেশমন্ত্রীকে পাশে নিয়ে আমেরিকাকে তোপ চিনের, মোড়লগিরি বন্ধের বার্তা
ট্রাম্প তো দাবি করেছেন, এবার আমেরিকাই নাকি ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রি করবে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকাকে চিনের স্পষ্ট বার্তা, তাদের মোড়লগিরি মেনে নেওয়া হবে না। এদিকে আমেরিকার 'বন্ধু' পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী এই বার্তা দেওয়ার সময় চিনা বিদেশমন্ত্রীর পাশে ছিলেন।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে আটক করে নিয়ে গিয়েছে আমেরিকা। তবে ব্যথা যেন চিনের বেশি হচ্ছে। কারণ ভেনেজুয়েলার থেকে চিন তেল কিনত, দাম মেটাত ইউয়ানে। সেই ব্যবস্থা বন্ধ করতে চাইছে আমেরিকা। শুধু তাই নয়, ট্রাম্প তো দাবি করেছেন, এবার আমেরিকাই নাকি ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রি করবে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকাকে চিনের স্পষ্ট বার্তা, তাদের মোড়লগিরি মেনে নেওয়া হবে না। এদিকে আমেরিকার 'বন্ধু' পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী এই বার্তা দেওয়ার সময় চিনা বিদেশমন্ত্রীর পাশে ছিলেন। যার জেরে অস্বস্তিতে পড়তে হতে পারে ইসলামাবাদকে।
আমেরিকার উদ্দেশে চিন বলে, 'কোনও দেশই যেন নিজেকে বিশ্বের বিচারক না ভেবে নেয়। চিন তাহলে তা মেনে নেবে না।' এদিকে ইসহাক দারের সঙ্গে বৈঠকের সময় আমেরিকার নাম না নিয়েই ভেনেজুয়েলার ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন ওয়াং ই। চিনা বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় সব দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত থাকা উচিত।'
উল্লেখ্য, ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে হামলা চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে মার্কিন সামরিক বাহিনী আটক করে নিয়ে গিয়েছে। এই আবহে ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজকে ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এদিকে ডেলসি দায়িত্ব সামলেই বলে দিয়েছেন, 'কারও দাসত্ব করব না।' এরপর তাঁকেও হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। দ্বিতীয়বার ভেনেজুয়েলায় হামলার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। এদিকে মার্কিন সেনার হাতে আটক হওয়ার ১৫ ঘণ্টার পরে নিকোলাস মাদুরো নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগে করা মামলায় ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে হাজির করা হবে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে কোকেন পাতার ষড়যন্ত্রের একটি মমালা করা হয়েছিব। সেই মামলায় অভিযুক্ত মাদুরো। এদিকে নিউইয়র্কেই হবে মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীর বিচার। এছাড়া কিউবা এবং কলোম্বিয়ার মতো দেশেও হামলার হুমকি দিচ্ছেন ট্রাম্প।
