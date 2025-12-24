Edit Profile
    China's New Policy in Bangladesh: ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে তিক্ততা, এরই মাঝে ঢাকায় বড় পদক্ষেপ চিনের

    চট্টগ্রামে ভিসা সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তাজনিত কারণে। পালটা দিল্লি, শিলিগুড়ি এবং আগরতলাতে ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। এই সব টানাপোড়েনের মাঝেই চিনের তরফ থেকে ভিসা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বাংলাদেশে।

    Published on: Dec 24, 2025 8:54 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কে তিক্ততা বেড়েছে সাম্প্রতিককালে। এই আবহে ভারতের তরফ থেকে চট্টগ্রামে ভিসা সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তাজনিত কারণে। পালটা দিল্লি, শিলিগুড়ি এবং আগরতলাতে ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। এদিকে বাংলাদেশে ভারত ভিসা পরিষেবা সীমিত করে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন চিকিৎসা করাতে ভারতে আসতে আগ্রহী বহু রোগী। এই সব টানাপোড়েনের মাঝেই চিনের তরফ থেকে ভিসা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বাংলাদেশে।

    চিনের তরফ থেকে ভিসা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বাংলাদেশে।
    রিপোর্ট অনুযায়ী, স্বল্পমেয়াদি ভিসা আবেদনকারীদের জন্য শর্ত শিথিল করেছে ঢাকার চিনা দূতাবাস। নয়া বিধি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদের জন্য ভিসার আবেদন জানানো বাংলাদেশিদের ফিঙ্গার প্রিন্ট আর নেওয়া হবে না। একদিকে যেখানে ভারত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার থেকে ভিসার আবেদনকারী বাংলাদেশিদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট স্ক্যান করা হবে, সেখানে চিন তাদের ভিসা বিধি শিথিল করেছে। বাংলাদেশিদের জন্য চিনা ভিসা ব্যবস্থা আরও সহজ করতেই নয়া এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে দূতাবাসের এক বিবৃতিতে।

    অবশ্য, জানা গিয়েছে, ডি, জে ১, কিউ ১, এস ১, এক্স ১ এবং জেড ক্যাটাগোরিতে ভিসার আবেদন জানানো হলে এখনও বাংলাদেশিদের আঙুলের ছাপ নেবে দূতাবাস। উল্লেখ্য, এই সব উল্লেখিত ক্যাটাগোরিতে ভিসা নিয়ে চিনে প্রবেশ করলে সেখানে বসবাসের আবেদন জানানো যায়। এই আবহে আবেদনকারীদের ট্র্যাক করার জন্য তাদের আঙুলের ছাপ জোগাড় করে রাখে চিনা কর্তৃপক্ষ।

    এদিকে ২৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশি হিন্দু যুবক দীপুকে নৃশংস খুনের প্রতিবাদে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের। পুলিশের বসানো ব্যারিকেড ভেঙে হাইকমিশনের খুব কাছে চলে আসে বিক্ষোভকারীকে। এই আবহে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের ওপরে। এদিকে কলকাতাতেও বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখনো হয় গতকাল। সেই প্রতিবাদ ঠেকাতে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে। তাতে রক্ত ঝরে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীর। এর আগে গত ২২ ডিসেম্বর দিল্লি, শিলিগুড়ি এবং আগরতলায় যাবতীয় ভিসা পরিষেবা স্থগিত করার ঘোষণা করে বাংলাদেশের হাইকমিশন।

    এই আবহে ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দিল্লিতে বাংলাদেশি হাইকমিশনারকে ফের তলব করা হয় সাউথ ব্লকে বিদেশ মন্ত্রকে। জানা গিয়েছে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ ঘিরে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করা হয় দিল্লির তরফে। এই সবের মাঝে বাংলাদেশিদের স্বল্পমেয়াদে ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিধিতে শিথিলতা এনে বার্তা দিতে চাইল চিন। এর আগে মহম্মদ ইউনুস চিন সফরে গিয়ে আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশিরা চিকিৎসা করাতে চিনে যাবেন। তবে ভারত বিরোধী স্লোগান তুলে এখনও বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা করানোর গন্তব্য হিসেবে নির্ভরযোগ্য স্থান সেই ভারত।

