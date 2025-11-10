বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিটকয়েন কেলেঙ্কারি! UK-তে ১৪ বছর কারাদণ্ডের সম্ভাবনা 'ধনদেবী'র

বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিটকয়েন জালিয়াতির ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত চিনের নাগরিক ঝিমিন কিয়ানকে ১৪ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিতে পারে ব্রিটেন আদালত। চলতি বছরেই ৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫৬ হাজার কোটি টাকা) অবৈধ লেনদেন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে ইংল্যান্ডে দোষী প্রমাণিত হয়েছেন ঝিমিন কিয়ান। তিনি ইয়াদি ঝাং নামেও পরিচিত। ৪৭ বছর বয়সি এই মহিলা সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে নিজের দোষ স্বীকার করেছেন। বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য তাকে ‘ধনদেবী’ বা 'গডেস অব ওয়েলথ' বলে ডাকত অনেকেই।
প্রতারণার সূত্রপাত
সূত্রের খবর, ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে চিনের অন্তত ১ লক্ষ ২৮ হাজার বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেন কিয়ান। এরপর প্রতারণায় অর্জিত সেই বিপুল অঙ্কের অর্থ তিনি গোপন করতে রূপান্তর করেন বিটকয়েনে। মোট ৬১ হাজারেরও বেশি বিটকয়েন কিনেছিলেন তিনি, যার বর্তমান মূল্য দাঁড়িয়েছে ৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। পুলিশ জানিয়েছে, ২০১৮ সালে চিন থেকে জাল কাগজপত্র ব্যবহার করে পালিয়ে ইংল্যান্ডে আশ্রয় নেন কিয়ান। লন্ডনে এসে তিনি চুরি করা অর্থ দিয়ে সম্পত্তি কেনার মাধ্যমে অর্থ পাচারের চেষ্টা করেন। এরমধ্যেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছায় সন্দেহজনক ক্রিপ্টো লেনদেনের তথ্য। এরপর শুরু হয় দীর্ঘ তদন্ত। সাত বছর ধরে চলা এই আন্তর্জাতিক তদন্ত ছিল অত্যন্ত জটিল। বহু দেশ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ, হাজার হাজার নথি খতিয়ে দেখা, সবকিছু মিলিয়ে সময় লেগেছে দীর্ঘ। অবশেষে পাঁচ বছর ধরে পালিয়ে থাকার পর কিয়ানকে গ্রেফতার করা হয়।
দোষী সাব্যস্ত ও কারাদণ্ড
অবশেষে গত ২৯ সেপ্টেম্বর অবৈধ লেনদেন ও মানি লন্ডারিংয়ের জন্য চিনা নাগরিক ঝিমিন কিয়ানকে দোষী সাব্যস্ত করেছে সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্ট। সোমবার এবং মঙ্গলবার, দুই দিনের শুনানির পর তাঁর সাজা ঘোষণা করবে আদালত। তাঁর দীর্ঘ ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। এই মামলায় কিয়ানের ৪৭ বছর বয়সি সহযোগী সেং হোক লিংও সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে নিজের দোষ স্বীকার করেছেন। তাঁর সাজাও ঘোষণা করবে আদালত। শুধু তাই নয়, কিয়ানের আরেক সহযোগী জিয়ান ওয়েন এক সময় দোকানে কাজ করতেন। তিনি ইতিমধ্যেই ছ'বছর আট মাসের কারাদণ্ড পেয়েছেন। ওয়েনের জীবনযাত্রায়ও নাটকীয় পরিবর্তন এসেছিল। উত্তর লন্ডনে বহু কোটি পাউন্ডের ভাড়া-বাড়ি, দুবাইয়ে দুটি প্রপার্টি কেনা-সবই হয়েছিল চুরি করা ক্রিপ্টো অর্থ দিয়ে। পরে ওয়েন দাবি করেন, তিনি এসব কিনেছেন এক চিনা অফিসারের হয়ে, কিন্তু অর্থের উৎসের কোনও প্রমাণ দিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তার কাছ থেকে ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।
জানা গেছে, ভুক্তভোগীদের অধিকাংশই ছিলেন ৫০ থেকে ৭৫ বছর বয়সি এবং তারা কিয়ানের প্রচার করা বিনিয়োগ স্কিমগুলিতে ‘কয়েক লক্ষ্য থেকে কয়েক কোটি ইউয়ান’ বিনিয়োগ করেছিলেন। কিয়ান তাঁদের ‘প্রতিদিন’ ও ‘নিশ্চিত’ লাভের প্রলোভন দেখান।প্রতারণার সময় কিয়ানের কোম্পানি দাবি করেছিল, তাঁরা চিনকে আন্তর্জাতিক অর্থ ও প্রযুক্তির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে এবং দেশজুড়ে নানা প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে। কিয়ানের বিনিয়োগ স্কিমে অনেকেই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের মাধ্যমে যুক্ত হন। ক্রাউন প্রসিকিউটর রবিন ওয়েইয়েল বলেন, ‘বিটকয়েন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি এখন সংঘবদ্ধ অপরাধীদের কাছে অর্থ লুকানো ও স্থানান্তরের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এর ফলে তারা তাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপের সুফল ভোগ করতে পারে।’ মেট্রোপলিটন পুলিশের ইকোনমিক ও সাইবার ক্রাইম কমান্ডের প্রধান উইল লাইন বলেন, ‘এটি বছরের পর বছরের ধারাবাহিক তদন্তের ফল। চিন-সহ বিভিন্ন দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় এই সাফল্য এসেছে।’ চিনে একটি ক্ষতিপূরণ প্রকল্পের মাধ্যমে বহু ভুক্তভোগীকে কিছু অর্থ ফেরত দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সিপিএস।
