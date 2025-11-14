'যুব বিহারী!' বড় ধামাকা রামবিলাস-পুত্রের, বিহারের রাজনীতিতে প্রজ্বলিত 'চিরাগ'

Subscribe Now! Get features like
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল বিশ্লেষণের পর একটি বিষয় স্পষ্ট, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র বিজয়রথ থামানোর ক্ষমতা মহাগঠবন্ধনের ছিল না। তবে এবার নির্বাচনে এনডিএ শিবিরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের পুত্র তথা রাজ্যের যুবনেতা চিরাগ পাসোয়ান। তাঁর নেতৃত্বেই বিহারে ভাল ফলাফল করল লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস)।
২০২৫-এর বিহার বিধানসভা নির্বাচনে কঠিন দরকষাকষির পর জেডিইউ ও বিজেপি চিরাগ পাসোয়ানকে মাত্র ২৯টি আসন ছেড়েছিল। আর শুক্রবার ভোটের ফলাফলে আসতেই দেখা গেল, ২৯টির মধ্যে ২২টি আসনেই এগিয়ে রয়েছেন এলজেপি প্রার্থীরা। দলের সাফল্যের হার প্রায় ৭২ শতাংশ। তবে গতবার অর্থাৎ ২০২০ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছিল এলজেপি-র। নীতীশ কুমারের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে মতবিরোধের জেরে ১৩০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল চিরাগের দল। কিন্তু, জিতেছিল মাত্র একটি আসনে। অন্যদিকে, লোকসভা নির্বাচনে ৫টি আসন দখল করতে পেরেছিল চিরাগের দল। তখন অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকই মনে করেছিলেন যে, চিরাগের তাঁর বাবা রামবিলাস পাসোয়ানের মতো ক্যারিশমা এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতা নেই। এরপরেও খারাপ সময়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল চিরাগকে। দলের উত্তরাধিকারী নিয়ে বিরোধের জেরে ২০২১ সালে কাকা পশুপতি কুমার পরশের সঙ্গে চিরাগের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। ভাগ হয়ে যায় এলজেপি।
তবে পাঁচ বছরে পরিস্থিতি একেবারে বদলে গিয়েছে। ৪৩ বছর বয়সি রামবিলাস-পুত্র চিরাগ নিজেকে একজন যুবনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তিনি নিজেকে 'যুব বিহারী' বলে অভিহিত করেন এবং দলিতদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁর দলের মূলনীতির উপর অটল থাকেন। এতেই কাজ হয়। চিরাগ এবং তাঁর দলের বাকিদের কঠোর পরিশ্রম ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ফলপ্রসূ হয়েছিল। এলজেপি যে পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন সবকটিতেই জিতেছিলেন প্রার্থীরা। সাফল্যের হার ছিল ১০০ শতাংশ। লোকসভায় সাফল্য এলেও এনডিএ-র প্রধান দল বিজেপি এবং জেডিইউ, বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২০টির বেশি আসন এলজেপি (আরভি)-কে দিতে অনিচ্ছুক ছিল। এরপরই চিরাগ পাসোয়ান প্রশান্ত কিশোরের জন সূরাজ পার্টির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, তিনি কোনওভাবেই শাসক জোটকে সমর্থন করতে রাজি নন। এরপরই দরকাষাকষি করে ক্ষমতাসীন জোট থেকে ২৯টি আসন ছিনিয়ে নেন এই যুব নেতা।
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে চিরাগ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, তিনি উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য লড়াই করবেন। এনডিটিভিকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'আমি দলীয় কর্মীদের অনুভূতিকে সম্মান করি। তাদের নেতাকে তারা সর্বোচ্চ পদে দেখতে আগ্রহী। এটাই তাদের আকাঙ্ক্ষা। যদি আপনার কর্মী বিশ্বাস না করে যে আপনি শীর্ষ পদে পৌঁছাতে পারবেন, তাহলে আপনি তাদের অনুপ্রাণিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমি সবসময় চেয়েছিলাম আমার বাবা রামবিলাস পাসোয়ানজি প্রধানমন্ত্রী হোন।' চিরাগ আরও বলেন, 'আমি জানি না ভবিষ্যতে কী হবে। তবে আমি প্রথমে একটি স্তর অতিক্রম করি এবং তারপরে পরবর্তী কৌশল নির্ধারণ করি। বিহার নির্বাচনের পর আমার তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হল ২০২৭ সালে উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব নির্বাচন। তারপর ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে, আমি আমার প্রধানমন্ত্রীকে চতুর্থবারের জন্য নির্বাচিত হতে দেখতে চাই। এবং তারপরে আমরা ২০৩০ সালের দিকে মনোনিবেশ করব।'
ফলাফলের কয়েকদিন আগে, চিরাগ পাসোয়ান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি তাঁর অটল আনুগত্য পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। ভোটের ফলাফল ভিন্ন হলেও অন্য কোনও জোটে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি প্রিয়াঙ্কা (গান্ধী)জির সঙ্গে কথা বলেছি, এবং আমি আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই যে যতক্ষণ আমার প্রধানমন্ত্রী আছেন, আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমার নিষ্ঠা এবং ভালোবাসা রয়ে গিয়েছে। আমি তাঁকে (প্রধানমন্ত্রী মমোদী) একটু বেশিই ভালোবাসি।'