২০১৪-তে কংগ্রেসকে হারানোর ছক কষেছিল CIA ও মোসাদ, উঠল অভিযোগ, ক্ষমতায় আসেন মোদী

২০১৪-তে কংগ্রেসকে হারানোর ছক কষেছিল CIA ও মোসাদ, উঠল অভিযোগ, ক্ষমতায় আসেন মোদী
২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারানোর ছক কষেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। এমনই অভিযোগ তুললেন প্রাক্তন সাংসদ। ২০১৪ সালের নির্বাচনে জিতেছিল বিজেপি। আর প্রধানমন্ত্রী হন নরেন্দ্র মোদী।
২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বিস্ফোরক দাবি করলেন। প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ কুমার কেতকর। বুধবার প্রাক্তন সাংসদ দাবি করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। যে লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবির মুখে পড়েছিল কংগ্রেস। দুর্নীতি-সহ একগুচ্ছ ইস্যু তলে চূড়ান্ত আক্রমণাত্মক প্রচার চালিয়েছিল বিজেপি। তাতে সাফল্যও মিলেছিল। ২০১৪ সালের নির্বাচনে জিতেছিল বিজেপি। আর প্রধানমন্ত্রী হন নরেন্দ্র মোদী। সেই নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেসের মেরুদণ্ড কার্যত ভেঙে গিয়েছে।
সংবিধান দিবস উপলক্ষে কংগ্রেস আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন রাজ্যসভার সদস্য বলেছিলেন যে ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ১৪৫টি আসন এবং পাঁচ বছর পরে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে ২০৬টি আসন জিতেছিল। যদি এই প্রবণতা অব্যাহত থাকত, তবে ২০১৪ সালে কংগ্রেসটি আসন জিততে পারত। আর থাকতে পারত ক্ষমতায়। কিন্তু ২০১৪ সালে কংগ্রেসের আসনের সংখ্যা ৪৪-তে নেমে গিয়েছিল।
কেতকর আরও বলেন, নির্বাচনের আগে খেলা শুরু হয়েছিল এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে কোনও অবস্থাতেই কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বাড়ানো উচিত নয়। তাঁর দাবি, এমন কিছু সংগঠন ছিল যারা এমনভাবে কাজ করেছিল যে ‘আমরা কংগ্রেসকে ২০৬-র নীচে না আনা পর্যন্ত, আমরা এখানে (ভারতে) খেলাটি খেলতে পারব না।’
প্রাক্তন সাংবাদিক কেটকার বলেন, 'এসব সংগঠনের মধ্যে একটি ছিল সিআইএ এবং অন্যটি ইসরাইলের মোসাদ। দু'জনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ভারতে তাদের কিছু করতে হবে। যদি একটি স্থিতিশীল কংগ্রেস সরকার বা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সরকার আবার ক্ষমতায় আসে, তবে তারা ভারতে হস্তক্ষেপ করতে এবং তাদের নীতি বাস্তবায়ন করতে পারবে না।'
তিনি বলেন, উভয় গোয়েন্দা সংস্থাই মনে করেছিল যে ভারতে একটি অনুকূল সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার থাকা উচিত। কিন্তু কংগ্রেস নয়। তিনি বলেন, 'মোসাদ বিভিন্ন রাজ্য ও নির্বাচনী এলাকার বিস্তারিত তথ্য প্রস্তুত করেছে। সিআইএ এবং মোসাদের কাছে রাজ্য এবং নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে ২০১৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল, তবে এমন পরিস্থিতি ছিল না কংগ্রেস অপমানজনক পরাজয়ের মুখোমুখি হবে এবং আসনের সংখ্যা ২০৬ থেকে ৪৪-তে নেমে যাবে।
News/News/২০১৪-তে কংগ্রেসকে হারানোর ছক কষেছিল CIA ও মোসাদ, উঠল অভিযোগ, ক্ষমতায় আসেন মোদী